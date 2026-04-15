Solo tres de cada 10 personas se protegen a diario del sol, pese a que el 97% conoce sus riesgos

Solo tres de cada 10 personas se protege a diario del sol peses a que el 97% conoce sus riesgos - CANTABRIA LABS

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dermatóloga y Medical Manager Dermatology de la compañía farmacéutica Cantabria Labs, la doctora María Vitale, ha presentado los resultados de la novena edición de su 'Observatorio Heliocare', entre los que se halla que solo tres de cada 10 personas se protegen a diario del sol, pese a que el 97 por ciento conoce sus riesgos.

"Este estudio refleja de forma clara nuestro compromiso con la salud y la calidad de vida de las personas", ha asegurado, por su parte, la consejera de este laboratorio, Susana Rodríguez Navarro, tras lo que ha afirmado que en el mismo creen que "es imprescindible escuchar y comprender a la población", así como "conocer sus hábitos y sus necesidades". Este Observatorio "es una herramienta clave para seguir aprendiendo sobre sus hábitos al sol", ha indicado.

Este, que ha contado con más de 50.000 personas encuestadas desde 2017, y que está respaldado por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), ha revelado que el reto no es informar, sino conseguir que ese conocimiento se traduzca en hábitos saludables sostenidos.

"Podemos conocer las áreas donde hace falta seguir trabajando por la prevención de la salud al sol y, al mismo tiempo, nos permite desarrollar fórmulas eficaces que den respuesta a las necesidades reales de las personas", ha destacado Rodríguez Navarro. En este sentido, se ha indentificado un déficit en prevención activa, ya que el 80 por ciento no conoce la regla 'ABCDE' (Asimetría, Bordes, Color, Diámetro y Evolución) para la autoexploración de lunares.

A juicio de la presidenta de la AEDV, la doctora Yolanda Gilaberte, ello ocurre "sorprendentemente", y pese a los esfuerzos que se hacen "desde hace años". Esta situación "dificulta la detección temprana de lesiones sospechosas de cáncer de piel", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que "la fotoprotección oral sigue siendo una gran desconocida, pese a ser una herramienta complementaria útil".

UN 38% SIGUE ASOCIANDO EL BRONCEADO CON BELLEZA O SALUD

Además, este análisis ha constatado que un 42 por ciento nunca ha acudido al dermatólogo para una revisión, a pesar de que la mayoría reconoce la importancia de este hábito para la detección precoz, a lo que se añade el dato de que un 38 por ciento de la población sigue asociando el bronceado con belleza o salud.

Por otra parte, se ha expuesto que solo un 42 por ciento afirma reaplicarse siempre el fotoprotector cada dos horas durante la exposición solar, mientras que la razón que aduce el 38 por ciento es que se le olvida. Junto a ello, un 59 por ciento desconoce que la luz de pantallas y el entorno urbano también puede afectar a la piel, favoreciendo la aparición de manchas y signos de fotodaño.

"Los hábitos de fotoprotección siguen evolucionando positivamente", pero "todavía queda un importante camino por recorrer", ha manifestado Vitale, quien ha agregado que "dermatólogos, farmacéuticos, compañías del sector salud como Cantabria Labs y los medios de comunicación" desempeñan "un papel clave en la concienciación de la población". "La protección solar no solo es esencial para prevenir el cáncer de piel, sino también para preservar la salud de la piel en su conjunto", ha aclarado.

Tras ello, el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar, ha indicado que "la concienciación sobre unos hábitos saludables frente al sol es fundamental para proteger la salud de la población". "Desde la farmacia, desempeñamos un papel clave en esta labor", ha enfatizado, para añadir que ello es así por "conocimientos, cercanía y accesibilidad", ya que los farmacéuticos son "profesionales sanitarios de referencia para educar, prevenir y acompañar a los ciudadanos en el uso adecuado de la fotoprotección".

Por último, en la presentación de este proyecto, que este año ha germinado en una publicación científica sometida en la revista 'Actas Dermo-Sifiliográficas', ha participado la responsable del Observatorio del Cáncer de la AECC, María Belén Fernández, quien ha recordado que "el melanoma es uno de los cánceres de piel más agresivos". "Tenemos más de 6.800 nuevos casos al año, el cual es un dato de alarma y, al mismo tiempo, es el objetivo a reducir, ya que es prevenible", ha finalizado.