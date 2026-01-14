Esta son las 21 empresas del sector salud más atractivas para trabajar, según Merco Talento España 2025

Sede de Sanitas. - SANITAS

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 empresas del sector salud aparecen en el ranking Merco Talento España 2025, cuyos galardones en su 20ª edición han sido entregados este miércoles. La clasificación general de 200 compañías está liderada por Inditex, Iberdrola y Repsol, como empresas consideradas más atractivas para trabajar.

Las compañías del sector salud que aparecen en el ranking, por este orden son, Sanitas (13º lugar en el listado general), Bayer (24), AstraZeneca (29), Novartis (40), Grupo Quirónsalud (45), Clínica Universidad de Navarra (48), HM Hospitales (62), Pfizer (74), Asisa (103), Roche (124), Johnson & Johnson (129), Lilly (130), Grifols (133), Isdin (138), GSK (141), Ferrer (148), Sanofi (157), Laboratorios Farmacéuticos Rovi (183), Bidafarma (194), Pharmamar (196) y Angelini (198).

Por actividad, la clasificación de asistencia sanitaria la integra, por este orden: Sanitas, Grupo Quirónsalud, Clínica Universidad de Navarra y HM Hospitales, mientras en el de aseguradoras aparece Asisa, en el puesto número 9.

El ranking farmacéutico ha quedado en el siguiente orden: Bayer, Astrazeneca, Novartis, Pfizer, Roche, Johnson and Johnson, Lilly, Grifols, Isdin, Glaxosmithkline (GSK), Ferrer, Sanofi, Laboratorios Farmaceuticos Rovi, Bidafarma, Pharmamar y Angelini.

El top 10, tras Inditex, Iberdrola y Repsol, lo completan Coca-Cola, BBVA, Mercadona, CaixaBank, Mapfre, Ikea y Mahou San Miguel.

Como dato diferencia, sus autores destacan que el ranking revela "matices fascinantes" según quién responda. En esta edición, como novedad, conocemos la opinión de los demandantes de empleo (gracias a la colaboración con Infojobs). Para ellos, Apple es la empresa más atractiva seguida de Google (2º) y Coca-Cola (3º). Por su parte, las Áreas de Empleo de las Universidades consideran a AstraZeneca como la compañía líder en fidelizar Talento, a la que siguen PWC (2º), Caixabank (3º).

Este año, Merco Talento, que evalúa la reputación y el atractivo laboral de las empresas, ha procesado 53.020 encuestas cruzando datos de 13 fuentes de información distintas y 6 evaluaciones. Desde la opinión de más de 31.000 trabajadores hasta el análisis de más de medio millón de menciones en el entorno digital.

Además, esta edición ha integrado por primera vez las expectativas de 4.163 demandantes de empleo (en colaboración con Infojobs) y 21 miembros de áreas de empleo de universidad (en colaboración con Recruiting Erasmus), capturando el pulso real de quienes están a punto de entrar en el mercado.