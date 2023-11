¿Qué son las acciones de 'One Health' en las que pide invertir la OMS?

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los líderes mundiales a aumentar el compromiso político y las acciones para invertir en el enfoque 'One Health' ('Una sola salud') para prevenir y abordar las amenazas comunes que afectan la salud y el bienestar de los seres humanos, los animales y el medio ambiente.

Este viernes, la OMS se suma a las organizaciones comunitarias que celebran la octava campaña anual 'Día de Una Salud' para atraer la atención mundial sobre la importancia de este enfoque. 'One Health' se basa en comprender cómo las acciones y políticas humanas podrían afectar la salud animal y ambiental.

Así, es un enfoque probado para la formulación de políticas y la colaboración intersectorial para prevenir la aparición y reaparición de enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores, garantizando la inocuidad de los alimentos y manteniendo la producción sostenible de alimentos; reducir las infecciones resistentes a los antimicrobianos; y abordar cuestiones ambientales para mejorar colectivamente la salud humana, animal y ambiental, entre muchas otras áreas.

"Crea oportunidades para movilizar a toda la sociedad para que veterinarios, médicos, epidemiólogos, profesionales de la salud pública, expertos en vida silvestre, líderes comunitarios y personas de diferentes sectores puedan trabajar juntos sin silos para abordar las principales amenazas a la salud", señalan desde la OMS.

Además de salvar vidas y promover el bienestar, las acciones de 'One Health' ofrecen enormes beneficios económicos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Mundial estiman que los esfuerzos enfocados a esta iniciativa podrían aportar al menos 37 mil millones de dólares al año a la comunidad mundial. Y para invertir en 'One Health' se requiere menos del 10% de esta cantidad.

"Un enfoque de 'Una Salud' tiene sentido en materia de salud pública, sentido económico y sentido común. Es obvio que sólo podemos proteger y promover la salud de los humanos protegiendo y promoviendo la salud de los animales y el planeta del que depende toda la vida. Acogemos con satisfacción el creciente consenso político sobre Una Salud a nivel mundial y estamos comprometidos a ayudar a los países a traducir el concepto de Una Salud en acciones que marquen la diferencia", ha señalado el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS.

Los impactos en la salud de la crisis climática, la contaminación del agua, la seguridad alimentaria y los crecientes brotes de enfermedades se encuentran entre algunos de los mayores desafíos que enfrentan hoy la humanidad y el planeta.

Entre las organizaciones internacionales, este enfoque está liderado por la colaboración cuatripartita que incluye a la OMS junto con la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH).

En octubre de 2022, el Cuatripartito lanzó el Plan de Acción Conjunto Una Salud (OH JPA) (2022-2026), como marco de acción para avanzar y ampliar de manera sostenible Una Salud. Además de esto, en diciembre de este año se lanzará una Guía para implementar el APP OH a nivel nacional para brindar orientación práctica a los países sobre cómo adoptar y adaptar el APP OH.

One Health es una forma sostenible de vivir juntos en este planeta, puede verse como un estilo de vida. Las personas pueden contribuir de muchas maneras diferentes: garantizando que la vida silvestre permanezca en sus hábitats naturales y no participando en el comercio de vida silvestre; seguir tratamientos con antibióticos prescritos por profesionales de la salud y completar su dosis según lo prescrito; practicando hábitos saludables para las mascotas y asegurándose de que estén vacunadas; evitar el transporte público intensivo en carbono, intentar caminar más o andar en bicicleta para viajes cortos: todo puede ayudar. "Todos tienen un papel que desempeñar en One Health", recuerda la OMS.