Estos son los hospitales españoles garlardonados en la XXVII edición del programa IQVIA Hospitales Top20

Entregados los reconocimientos de la XXVII edición del programa IQVIA Hospitales Top20. - FERNANDO ANDRES

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXVII edición del programa IQVIA Hospitales Top20 ha contado este año con la participación de casi 200 hospitales de toda España, cerca de la mitad de los centros hospitalarios del país y la distribución de los reconocimientos volvió a poner de manifiesto la fortaleza, diversidad y elevado nivel de desempeño del sistema sanitario español.

Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentraron el mayor número de hospitales galardonados en las distintas categorías y áreas clínicas evaluadas, consolidándose como las comunidades autónomas con una presencia más destacada en esta edición. Entre los centros más reconocidos destacó el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que se convirtió en el hospital más premiado del programa con seis galardones.

Le siguieron la Agrupació Hospital Clínic de Barcelona - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, con cinco reconocimientos, y el Hospital Universitario del Vinalopó, que obtuvo cuatro galardones en distintas áreas de evaluación. Estos resultados reflejan el compromiso de los hospitales españoles con la mejora continua y su voluntad de seguir avanzando hacia modelos asistenciales orientados a la generación de valor. Un esfuerzo compartido que convierte a Hospitales Top20 en una referencia para identificar, reconocer y difundir las mejores prácticas sanitarias del país.

En la edición de 2026 se ha incorporado el nuevo módulo Right Care, una herramienta diseñada para analizar la adecuación de la práctica clínica y promover una atención basada en la evidencia y alineada con las necesidades reales de los pacientes. En esta primera edición, el análisis se ha centrado en tres ámbitos especialmente relevantes para la sostenibilidad y la calidad asistencial: farmacia hospitalaria, transfusiones y diagnóstico por imagen. Esta apuesta se suma a la elevada participación registrada en otros módulos estratégicos del programa, como Urgencias y Atención al Paciente Crítico, reforzando el compromiso de los hospitales con la mejora continua y la excelencia asistencial.

Actualmente, IQVIA Hospitales Top20 analiza más de 30 procesos clínicos y evalúa más de 120 indicadores objetivos en múltiples áreas asistenciales. Gracias a esta metodología, los hospitales participantes pueden identificar oportunidades de mejora, compartir buenas prácticas y comparar sus resultados con centros de características similares, siempre sobre la base de datos objetivos obtenidos de la práctica asistencial habitual.

Los premiados son los siguientes:

ÁREA DE DIGESTIVO

Nivel I: Hospitales con cirugía general común

1.- Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

2.- Fundació Sanitària Mollet

3.- Hospital Universitario Infanta Elena

Nivel II: Hospitales con cirugía general de alta complejidad

1.-Hospital Universitari Mútua Terrassa

2.-Hospital Universitario del Vinalopó

3.-Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

ÁREA DE RESPIRATORIO

Nivel I: Hospitales sin cirugía torácica

1.-Hospital de Mendaro

2.-Hospital Universitario Virgen del Mar

3.-Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Nivel II: Hospitales con cirugía torácica

1.-Hospital Clínic de Barcelona

2.-Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

3.-Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo

ÁREA DE MUSCULOESQUELÉTICO

Nivel I: Hospitales sin cirugía de espalda

1.-Hospital Comarcal de Sant Bernabé

2.-Hospital Quirónsalud Valencia

3.-Hospital Universitario del Vinalopó

Nivel II: Hospitales con cirugía de espalda

1.- Hospital de Manises

2.- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

3.- Hospital Vithas Castellón

ÁREA DE RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS

Nivel I: Hospitales con nefrología médica

1.- Hospital Quirónsalud Marbella

2.- Hospital Universitario General de Villalba

3.- Hospital Universitario Infanta Elena

Nivel II: Hospitales con cirugía urológica

1.- Hospital Clínic de Barcelona

2.- Hospital Universitario 12 de Octubre

3.- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

ÁREA DE PEDIATRÍA

Nivel I: Hospitales privados y públicos generales

1.- Clínica Corachan

2.- Consorci Sanitari de l'Anoia

3.- Hospital Universitario de Torrejón

Nivel II: Hospitales públicos de alta complejidad

1.- Agrupació Hospital Clínic de Barcelona - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

2.- Hospital Universitari Sant Joan de Reus

3.- Hospital Universitario de Getafe

ÁREA DE SISTEMA NERVIOSO

Nivel I: Hospitales sin neurocirugía

1.- Fundació Salut Empordà

2.- Hospital Universitari de Vic

3.- Hospital Universitario Hospiten Sur

Nivel I: Hospitales con neurocirugía

1.- Hospital Universitari i Politècnic La Fe

2.- Hospital Universitari Mútua Terrassa

3.- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

ÁREA DE LA MUJER

Nivel I: Hospitales con obstetricia

1.- Clínica Corachan

2.-Hospital Universitario Infanta Elena

Nivel II: Hospitales con obstetricia y cirugía de mama

1.- Hospital de Manises

2.- Hospital Universitario del Vinalopó

Nivel III: Hospitales con obstetricia y cirugía de mama y útero

1.- Agrupació Hospital Clínic de Barcelona - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

2.- Hospital Universitario de la Ribera

ÁREA DE URGENCIAS

Nivel I: Hospitales privados

1.- Hospital Universitario Virgen del Mar

2.- Hospital Vithas Vitoria

Nivel II: Hospitales públicos generales

1.- Hospital Universitario de Cabueñes

2.- Hospital Universitario del Sureste

Nivel III: Hospitales públicos de alta complejidad

1.- Hospital General Universitario Dr. Balmis

2.-Hospital Universitari i Politècnic La Fe

ÁREA DE CORAZÓN

Nivel I: Hospitales con cardiología médica

1.- Hospital General de Granollers

2.- Hospiten Roca

Nivel II: Hospitales con cardiología intervencionista

1.- Hospital de Dénia

2.- Hospital Universitario de Fuenlabrada

Nivel III: Hospitales con cirugía cardiaca

1.- Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

2.- Hospital Universitari Son Espases

ÁREA DE RIGHT CARE

Nivel I: Hospitales privados y públicos generales

1.- Consorci Sanitari de Terrassa

2.- Hospital Universitario del Henares

Nivel II: Hospitales privados y públicos de alta complejidad

1.- Departament de Salut Clínic - Malva Rosa

2.- Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

ÁREA DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO

Nivel I: Hospitales con cardiología médica (Grupo 1)

1.- Hospital Arnau de Vilanova de Valencia

2.- Hospital Universitario Infanta Elena

Nivel I: Hospitales con cardiología médica (Grupo 2)

1.- Clínica Rotger

2.- Hospital Universitario de Cruces

GANADORES TOP GLOBAL

Nivel I: Hospitales públicos pequeños

1.- Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa

2.- Hospital del Vendrell

3.- Hospital Dos de Maig

4.- Pius Hospital de Valls

Nivel II: Hospitales públicos medianos

1.- Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

2.- Fundació Sanitària Mollet

3.- Hospital de Viladecans

4.- Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Nivel III: Hospitales públicos grandes

1.- Hospital Universitari de Vic

2.- Hospital Universitario de Torrejón

3.- Hospital Universitario del Vinalopó

4.- Hospital Universitario General de Villalba

Nivel IV: Hospitales con especialidades de referencia

1.- Hospital Universitari Mútua Terrassa

2.- Hospital Universitario de Getafe

3.- Hospital Universitari Doctor Peset

4.- Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Nivel V: Hospitales de referencia regional y nacional

1.- Agrupació Hospital Clínic de Barcelona - Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

2.- Hospital Universitario 12 de Octubre

3.- Hospital Universitario de Cruces

4.- Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Nivel VI: Hospitales privados pequeños

1.- Hospital Vithas Medimar

2.- Hospiten Lanzarote

Nivel VII: Hospitales privados medianos

1.- Clínica Corachan

2.- Hospital Universitario Virgen del Mar

Nivel VIII: Hospitales privados con especialidad de referencia

1.- Hospital Vithas Málaga

2.- Hospital Vithas Vigo