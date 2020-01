Los suplementos de zinc y ácido cólico no mejoran la fertilidad masculina

Publicado 08/01/2020 17:12:15 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El zinc y el ácido fólico, un par de suplementos dietéticos promocionados durante mucho tiempo como un tratamiento efectivo para la infertilidad masculina, no mejoran las tasas de embarazo, el conteo de espermatozoides ni la potencia de los espermatozoides, en un nuevo estudio realizado en la Universidad de Utah Health (EEUU).

El estudio, que fue realizado junto con otros centros médicos en colaboración con el Institutos Nacionales de Salud, presenta la evidencia más definitiva hasta la fecha de que los llamados suplementos de fertilidad no cumplen con las expectativas.

"Este es un ensayo histórico de los suplementos de infertilidad masculina. El mensaje final para los hombres es que, por primera vez, hay datos de alta calidad de que el zinc y el ácido fólico no mejoran los resultados de los nacimientos vivos o la función del semen", ha señalado James M. Hotaling, MD, coautor del estudio y urólogo de la U of U Health especializado en infertilidad masculina.

El estudio, publicado en 'JAMA' y dirigido por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD) Eunice Kennedy Shriver, se ha realizado en 2.370 parejas que planeaban someterse a tratamientos de infertilidad en Salt Lake City, Chicago, Minneapolis y Iowa City, Iowa.

Muchos suplementos de fertilidad contienen zinc, un mineral esencial para el desarrollo de los espermatozoides, y ácido fólico, la forma natural de ácido fólico que ayuda a formar el ADN en los espermatozoides. Estos suplementos de venta libre, también conocidos como nutracéuticos, a menudo se promueven como una forma natural de mejorar la formación de espermatozoides, el conteo de espermatozoides y el movimiento. Sin embargo, estudios previos de estos productos han producido resultados no concluyentes.

Los hombres que participaron en el estudio fueron asignados al azar para recibir un placebo o un suplemento diario que consistía en 5 miligramos de ácido fólico y 30 miligramos de zinc durante seis meses. Se les pidió a las mujeres que completaran cuestionarios hasta 18 meses después del comienzo del ensayo para rastrear los resultados del embarazo.

Los investigadores no encontraron diferencias significativas en los nacimientos de los hombres que recibieron el suplemento (404 nacimientos, 34%) de del grupo placebo (416 nacimientos, 35%). Los hombres en los dos grupos también tenían medidas similares para el conteo total de espermatozoides, la movilidad y la forma. Sin embargo, los hombres que tomaron los suplementos tuvieron una mayor proporción de ADN roto en los espermatozoides que en el grupo placebo. Estudios previos sugieren que este fenómeno, conocido como fragmentación del ADN, puede contribuir a la infertilidad masculina.

Los hombres en el grupo de suplementos también se quejaron de más dolor abdominal, náuseas, vómitos y otros síntomas gastrointestinales que los del grupo de placebo.

"Este estudio nos muestra que los nutracéuticos como el zinc y el ácido fólico realmente no mejoran las posibilidades de que una pareja quede embarazada y en realidad pueden causar efectos secundarios que no son beneficiosos. Es importante que los hombres de todas las edades consuman una dieta saludable para mantener la fertilidad, pero no necesariamente necesitan tomar algo extra para ayudarlos a lograr mejores parámetros de esperma", ha señalado Matthew Peterson, endocrinólogo reproductivo de U of U Health y uno de los principales investigadores del estudio.