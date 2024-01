La tasa de positividad de la gripe aumenta del 20% al 47% en una semana en España

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de muestras positivas en gripe ha ascendido del 27 al 46 por ciento en una semana en España, lo que supone una cifra mayor que el pico de positividad semanal a gripe de la temporada 2022-23 (36%), según datos del Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Sanidad.

Además, el 98,9 por ciento de los virus gripales identificados son de tipo A. Por el contrario, el porcentaje de positividad a SARS-CoV-2 en Atención Primaria desciende a 10,8 por ciento (15,4% en la semana previa) y también para VRS, que desciende a 10,3 por ciento (14,1% en la semana anterior).

Así se recoge en el informe semanal 'Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) y en Hospitales (IRAG): Gripe, COVID-19 y VRS' del ISCIII, cuya última edición ha recopilado datos de la semana que va del 25 al 31 de diciembre.

En total, la tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en España en Atención Primaria se sitúa en 952,9 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un aumento con respecto a la semana previa, cuando se notificaron 921,7 casos.

Según el informe, esta semana, las enfermedades respiratorias en Atención Primaria muestran una evolución con tendencia a la estabilización, en el rango de lo observado en la temporada previa, mientras que la hospitalización presenta una pendiente de ascenso mayor que el mismo periodo de la temporada 2022-23.

En el caso de Covid-19 y de infección por virus respiratorio sincitial (VRS), mientras se observan tasas de incidencia en Atención Primaria con tendencia a la estabilización, las tasas de hospitalización se mantienen todavía en ascenso, especialmente en el grupo de mayores de 80 años para Covid-19 y de menores de un año para VRS.

Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs en Atención Primaria se dan en el grupo de los menores de un año (4.154,7 casos/100.000 habitantes), seguido del grupo de 1-4 años de edad (2.622,9 casos/100.000 habitantes). En cuanto al Covid-19, las mayores tasas de observan en los adultos de 65 o más años.

INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE EN HOSPITALES

La tasa global de infecciones respiratorias graves en hospitales en la semana descrita ha aumentado también, con 28,7 casos/100.000 habitantes (21 casos en la semana previa).

Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los adultos de 80 o más años (191,4 casos/100.000 habitantes), seguido del grupo de los menores de un año (168,7 casos/100.000 habitantes).

Esta semana, la positividad a gripe de los IRAG seleccionados sistemáticamente aumenta a 33,2 por ciento (vs. 27,9% en la semana anterior); para SARS-CoV-2, 12 por ciento (vs. 11,2% en la semana previa) y, para VRS, de 18 por ciento (vs 20,6% en la semana previa).

Entre los 438 virus gripales identificados, 380 son de tipo A, (30,1% de AH3N2 y 69,9% de A(H1)pdm09 entre los subtipados), con un 58,3 por ciento de virus A no subtipado.

En cuanto a la gripe, la tasa de hospitalización en la semana 52/2023 es de 9,5 casos/100.000 habitantes (5,9 casos en la semana previa), y asciende desde la semana del 30 de octubre. Por grupos de edad, en la semana 52/2023 las mayores tasas de hospitalización se observan en el grupo de los adultos de 80 o más años (62 casos/100.000 habitantes).

En lo que respecta a la Covid-19, la tasa de hospitalización se sitúa en 3,5 casos/100.000 habitantes (2,4 casos en la semana previa) y se observa un aumento desde las últimas cinco semanas.

Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización se observan en los adultos de 80 o más años (37,5 casos/100.000 h) y en los menores de un año (11,8 casos/100.000 habitantes).

Pese al descenso de la tasa de infección por VRS en Atención Primaria, en hospitales se mantiene el ascenso de ingresos por este motivo, y se sitúa en 5,2 casos/100.000 habitantes (4,3 casos en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización se observan en el grupo de los menores de un año (93,7 casos/100.000 habitantes).