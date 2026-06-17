Terapia con perros se asocia a mejor "autoeficacia de adolescentes ingresados" en unidad psiquiátrica, según un estudio

La terapia asistida con perros se asocia a mejora en "autoeficacia de adolescentes ingresados" en unidades psiquiátricas - URJC

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y del Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol ha llevado a cabo un estudio que ha mostrado que la terapia asistida con perros "se asocia con mejoras en la autoeficacia de adolescentes ingresados" en unidades psiquiátricas específicas de este grupo poblacional.

Este trabajo, desarrollado por la Oficina de Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) de este centro académico capitalino y por esta institución catalana, ha mostrado, además, una mejora de la autoestima en estos menores internados en estas dependencias hospitalarias. Para ello, los expertos han realizado un ensayo clínico "con dos grupos seleccionados de centros hospitalarios nacionales de referencia".

Estos son el Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, el de Mataró (Barcelona) y el Universitario de Santa María de Lleida. "El primer grupo recibió terapia habitual, mientras que el segundo participó, además, en sesiones con un perro terapéutico", han informado los investigadores, siendo uno de ellos el psicólogo y profesor colaborador de la Oficina IAA de la URJC, Luis Lucio Lobato Rincón.

"Los objetivos específicos fueron evaluar los efectos de la terapia asistida por animales en autoestima y autoeficacia y valorar la percepción y satisfacción de los participantes y profesionales con la intervención", ha explicado este último que, junto a sus compañeros, y para evaluar los resultados, ha medido la autoeficacia y la ansiedad "antes y después de las sesiones mediante cuestionarios validados, como la 'Escala de Autoeficacia' y el 'Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo'".

VALORACIÓN POSITIVA DE LOS PROFESIONALES

Con todo ello, y según se ha publicado en la revista especializada 'BMC Complementary Medicine and Therapies', se ha constatado, a juicio de los autores, que la terapia asistida con perros "mejoró la autoeficacia de los adolescentes en comparación con el grupo de control". "La intervención fue valorada de forma muy positiva por los profesionales, que destacaron un incremento notable en la motivación, la actitud y la adherencia terapéutica de los pacientes", han manifestado.

"La terapia asistida con perros se ve como una intervención 'amigable', centrada en la motivación del paciente pediátrico y adolescente en tratamientos psiquiátricos, un ámbito que con frecuencia se ve acompañado de estigmas y de situaciones familiares complejas", han puesto de relieve, mientras que Lobato Rincón ha recomendado "avanzar en estudios de este tipo que analicen los efectos también a largo plazo".