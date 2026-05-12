La UE pacta reforzar la producción de medicamentos críticos para romper con dependencia de China e India

Archivo - Una científica introduce líquido en una probeta, en el laboratorio del Parque Tecnológico de Zamudio de Bilbao, a 23 de mayo de 2022, en Zamudio, Vizcaya, País Vasco (España). La empresa biofarmaceútica vasca Oncomatryx ha conseguido la autoriza - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha logrado esta madrugada un acuerdo político sobre la nueva Ley de Medicamentos Críticos, con la que el bloque busca reforzar la producción de medicamentos esenciales como antibióticos, insulina o analgésicos y romper así con la vulnerabilidad que supone depender de grandes laboratorios asiáticos --principalmente en China e India-- en caso de crisis sanitarias.

La reforma pactada por los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo --que necesitará aún el visto bueno formal de las dos instituciones para ser ley-- pretende mejorar la capacidad de producción europea, la diversificación de las cadenas de suministro y la compra conjunta de fármacos entre varios Estados miembro, de cara a una mejor reacción a potenciales crisis como la vivida por la pandemia de coronavirus o la recurrente escasez de determinados fármacos en los últimos años.

"Los pacientes no deberían tener que preocuparse por si medicamentos críticos como los antibióticos estarán disponibles en su farmacia u hospital", ha señalado el ministro de Sanidad de Chipre, Neophytos Charalambides, cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE este semestre.

En este sentido, el acuerdo introduce nuevas obligaciones para que las administraciones públicas tengan en cuenta criterios de seguridad de suministro y resiliencia en las licitaciones de medicamentos críticos, más allá del precio del fármaco, con el objetivo de incentivar la fabricación dentro de la UE.

De hecho, en caso de una gran dependencia de un único país o de un número limitado de terceros países, la nueva Ley prevé la obligación de que los poderes adjudicadores favorezcan los productos 'made in Europe' (producidos en la Unión).

Las nuevas normas contemplan además una mayor flexibilidad para favorecer la producción europea de medicamentos esenciales y de sus principios activos, en línea con la estrategia comunitaria para reducir vulnerabilidades estratégicas en sectores considerados sensibles.

Otra de las claves de la norma es la apuesta por el mecanismo de compras conjuntas coordinadas por la Comisión Europea, de modo que se reduce de nueve a cinco el número de Estados miembro mínimo que deben presentar una solicitud a Bruselas para poner en marcha estas compras en el caso de medicamentos críticos y de medicamentos "de interés común", es decir, aquellos de los que no hay suministro suficiente para cubrir la demanda en varios países.

RESERVA DE CONTINGENCIA

La propuesta inicial de la Comisión planteó también salvaguardar el suministro garantizando que ningún requisito de existencias de contingencia aplicado en un Estado miembro pudiera afectar negativamente a otros Estados miembro, ni al Mercado Interior. Esta condición se mantiene en el acuerdo, pero con la aclaración de que los requisitos en cuestión sean transparentes y respeten los principios de solidaridad y proporcionalidad.

Los colegisladores también han introducido nuevas medidas para que las autoridades nacionales puedan compartir información relevante sobre las necesidades de existencias de contingencia y aclaraciones sobre el uso del mecanismo de solidaridad voluntario ya existente, para facilitar el intercambio de información y asegurar a los países los medios necesarios para reasignar de manera voluntaria medicamentos esenciales en caso de necesidad.

También establece las bases para poner en marcha "proyectos estratégicos" para impulsar, aumentar o modernizar la capacidad de fabricación de la UE de medicamentos esenciales o sus principios activos, mediante un acceso más fácil a la financiación (de los Estados miembro y de la Unión), así como un apoyo administrativo acelerado.

Además, el alcance de la nueva ley se ha ampliado para incluir los "medicamentos huérfanos" --que tratan enfermedades raras graves-- en determinadas áreas clave como los proyectos estratégicos y la contratación pública coordinada.