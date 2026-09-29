La Unidad del paciente pluripatológico reduce un 64% las urgencias y los ingresos hospitalarios

Archivo - Paciente y médico en la consulta, dolor - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WAVEBREAKMEDIA

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las unidades especializadas en pacientes mayores pluripatológicos reducen un 64 por ciento las urgencias y los ingresos hospitalarios evitables y generan un ahorro estimado superior a 500.000 euros anuales.

Así lo indica un estudio de una unidad de este tipo puesta en marcha en el Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, en Murcia, y dirigida por un médico internista y una enfermera. La investigación ha sido publicada en la Revista Clínica Española (RCE), que edita la Sociedad Española de Medicina Interna (SEM).

"La unidad del paciente pluripatológico se perfila como una estrategia clave para afrontar de manera sostenible el reto de la cronicidad avanzada en el sistema sanitario", ha destacado el doctor del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena (Murcia) y primer autor del trabajo, Francisco Martínez.

En este contexto, España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) con mayor proporción de personas mayores, con un 20,1 por ciento de la población de 65 años o más, y se prevé que esta cifra alcance el 30,5 por ciento en 2055.

Según los expertos, este envejecimiento poblacional, junto con la elevada prevalencia de enfermedades crónicas, plantea un desafío creciente para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Al respecto, las unidades de pacientes pluripatológicos se están consolidando como un modelo coste-eficiente para atender a este perfil de pacientes. Ahora, el Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena ha evaluado el impacto de la creación de una unidad de este tipo.

Los autores han diseñado un estudio observacional que ha incluido a 86 pacientes, el 52 por ciento varones y con una edad media de 81 años, ingresados en esta unidad entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, y con un seguimiento de tres meses. Se han analizado distintas variables demográficas y clínicas de los pacientes, así como el número de consultas en urgencias y de ingresos hospitalarios en dos períodos, anterior y posterior a la inclusión y se ha estimado el ahorro derivado de la implantación de la unidad.

Los diagnósticos más prevalentes fueron de insuficiencia cardiaca (97%), hipertensión arterial (95%) y enfermedad renal crónica (91%). Se identificaron 152 ingresos en los tres meses previos a la inclusión de la unidad (con una media de ingresos de 1,8 por paciente) frente a 54 ingresos (media de ingresos de 0,6 por paciente) tras la incorporación a la unidad, lo que supone una reducción de un 64,47 por ciento de los ingresos hospitalarios.

MÁS DE 500.000 EUROS DE AHORRO

Por último, la reducción en 990 días menos de hospitalización y de 43 visitas menos a urgencias supusieron, según las tarifas oficiales publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que considera un coste aproximado de 601 euros por día de hospitalización, y de 205 euros por consulta a urgencias, un ahorro aproximado de 604.055 euros (595.208 euros en hospitalizaciones y de 8.847 euros en urgencias).

Finalmente se tradujo en un ahorro neto para el sistema de 541.723 euros en el período de estudio, una vez descontado el coste total estimado de funcionamiento de la unidad durante el mismo período.

"Desde el punto de vista clínico, la unidad del paciente pluripatológico ha favorecido la continuidad asistencial, la detección precoz de descompensaciones y la promoción del autocuidado en una población de edad avanzada y elevada complejidad. En el plano organizativo, ha consolidado un modelo integral y coordinado entre atención primaria y hospitalaria, evitando la fragmentación y ofreciendo respuesta rápida ante el deterioro clínico, reduciendo derivaciones innecesarias al hospital", ha explicado Martínez.

"A pesar de las limitaciones metodológicas, como es la ausencia de grupo control concurrente y diseño retrospectivo, los resultados son consistentes y respaldan la replicabilidad del modelo, adaptado a la realidad sociodemográfica de cada territorio", concluyen los autores.