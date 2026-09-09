La Unión Médica y Facultativa convocará una huelga médica indefinida aunque no haya acuerdo con el Comité de Huelga

Archivo - Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital Puerta de Hierro, a 17 de junio de 2026, en Majadahonda, Madrid (España). La concentración se enmarca en la huelga médica en curso, impulsada por el comité de huelga estatal y p - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Médica y Facultativa (UMYF), confederación de siete sindicatos médicos de reciente creación, ha acordado la convocatoria de una huelga médica indefinida a nivel estatal por un estatuto médico, previsiblemente a partir de mitad de octubre, pero con fecha de inicio aún por concretar porque su objetivo es acordarla con las organizaciones del Comité de Huelga, donde han reconocido que existen "dificultades de coordinación".

"Nosotros vamos a tender la mano hasta el último minuto", ha subrayado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, quien ha precisado que, aunque la intención "en todo momento" es consensuar los paros indefinidos para que los profesionales médicos perciban "unidad de acción", no demorarán la convocatoria de huelga porque haya una "estrategia de dilación" por parte del resto de sindicatos.

UMYF, que además de por Metges de Catalunya está formada por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), O'MEGA, Sindicato Médico de Galicia (SIMEGA), Avanza Valencia, Sindicato Médico de Navarra y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), todas ellas parte de la Agrupación Profesional Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), nació el pasado junio con el objetivo de conseguir un Estatuto propio para el colectivo médico o, al menos, la "no discriminación" de estos profesionales frente a las demás categorías.

"Creamos UMYF para no estar a expensas de convocatorias en las que no pudiéramos incidir, en las que no pudiéramos participar, en las que no pudiéramos opinar", ha detallado Xavier Lleonart después de recordar que los sindicatos que lo conforman llevan meses trabajando a nivel autonómico y estatal, pero que "la cerrazón" del Ministerio de Sanidad les ha llevado a intentar conseguir mediante la huelga lo que no logran en la mesa de negociación.

Lleonart ha destacado que "todas las fechas que están encima de la mesa" para el inicio de la huelga médica indefinida se sitúan en torno a mitad de octubre, pero ha resaltado que el proceso para decidir la fecha exacta sigue abierto con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

Aun así, ha precisado que "UMYF nace con esa necesidad de poder realizar esa convocatoria sin ningún tipo de limitación, de cortapisa ni de supeditación a nadie más", por lo que apuntan que la huelga se convocaría aún sin acuerdo.

POSICIÓN EN EL COMITÉ DE HUELGA

Precisamente, CESM avanzó este martes que plantería en la reunión del Comité de Huelga que tendrá lugar este jueves la celebración de una huelga indefinida, previsiblemente con inicio a mediados de octubre. Preguntados por este encuentro, la secretaria general de AMYTS, Ángela Hernández, ha afirmado que es "inevitable" que la fecha de los paros se acuerde en este encuentro.

"Llevamos pidiendo esa fecha desde julio. Llevamos pidiendo reuniones desde julio. La respuesta que obtuvimos de la otra parte es que se hablaría en la primera semana de septiembre (...) Nuestra voluntad habría sido llegar a esta rueda de prensa con una fecha. Dicho esto, seguiremos trabajando para que lleguemos con una fecha coordinada", ha explicado.

En cuanto a las "dificultades de coordinación" en el Comité de Huelga, que Hernández ha reconocido, ha profundizado en que se trata de "formas de trabajar diferentes". "Nosotros nos sentimos cómodos trabajando de forma plural y democrática y tendemos la mano a aquellos que quieran trabajar junto a nosotros, junto, no debajo, ni encima, ni de otra manera. Especificar más creo que correspondería a una rueda de prensa conjunta o a la otra parte", ha señalado.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Hernández ha resaltado que sus reivindicaciones van dirigidas al Gobierno, a los partidos de la oposición, al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. Dado que el texto del Estatuto Marco ha pasado al Congreso de los Diputados, ha aseverado que las movilizaciones que plantean se enfocan como una "enmienda a la totalidad", con el objetivo de que el proyecto de ley vuelva al ministerio.

"Pero que vuelva al ministerio si el ministerio no es capaz de pactar con las comunidades, y no es capaz de pactar con la totalidad de los profesionales sanitarios, incluido el eje vertebrador de la sanidad, que somos los médicos y los facultativos, pues esto nace muerto", ha añadido.

Sobre las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, en las que apuntaba que la posibilidad de abordar un estatuto médico pasaba por la aprobación del Estatuto Marco en el Congreso, Hernández ha comentado que se trata "un poquito una trampa", ya que "ahí entran muchos actores en juego". "Creo que lo que demuestra es que sí que era posible desarrollarlo, o sea que es un tema de voluntad política", ha afirmado.

Respecto al posible perjuicio que una huelga indefinida tendría en los pacientes, Lleonart ha afirmado que se verán afectados, pero ha aseverado que "esto hace tiempo que sucede", lo que ha achacado a la "precariedad" en la que trabajan los profesionales médicos. Por ello, ha señalado que la huelga es necesaria para poner fin a esta situación. "Para poder ganar en el futuro tenemos que sacrificar en el presente", ha apuntado.

Aun así, Ángela Hernández ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población, subrayando que "nada que sea urgente o no demorable va a dejar de ser hecho" durante las previstas movilizaciones.