Un urólogo explica qué pasa realmente con la cirugía de alargamiento de pene: "No siempre aumenta la longitud"

Archivo - Disfunción eréctil. - GOLIBTOLIBOV/ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El urólogo especialista en cirugía reconstructiva de pene, enfermedad de Peyronie y Medicina sexual, el doctor François Peinado, ha señalado que "la cirugía de alargamiento de pene es una de las intervenciones sobre las que existen más dudas y falsas expectativas", ya que "la mayoría de los procedimientos actuales no aumentan de forma significativa la longitud real de los cuerpos cavernosos".

Estos métodos tampoco modifican "la capacidad de expansión del pene durante la erección", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que "no aumentan de forma significativa la longitud real de la túnica albugínea". En la práctica, estas intervenciones suelen conseguir que una parte del pene que permanecía oculta pase a ser visible, modifican el punto de anclaje, mejoran la exposición peneana o cambian la percepción visual de su longitud.

De este modo, Peinado ha sostenido que los resultados suelen apreciarse sobre todo cuando el pene está en reposo. "Muchas técnicas ofrecen principalmente una mejora del aspecto en flacidez, de la caída del pene y de la exposición peneana", ha expuesto, para divulgar al respecto que esta zona anatómica posee una parte visible y otra interna que permanece en el interior del organismo.

Así, ha declarado que una de las técnicas consiste en liberar parcialmente el ligamento suspensorio, que contribuye al anclaje del pene al pubis, intervención que "puede hacer que el pene se proyecte más hacia el exterior o cuelgue de manera diferente cuando está en reposo, pero no modifica la longitud real". "La cirugía puede cambiar cuánto pene se ve, pero no necesariamente cuánto pene existe anatómicamente cuando está completamente erecto", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que la longitud durante la erección depende principalmente de factores como la medida de los cuerpos cavernosos, la elasticidad de la túnica albugínea, la calidad del tejido eréctil, la vascularización o la presencia de fibrosis, por lo que el ligamento suspensorio no constituye el principal límite de la longitud erecta.

BENEFICIO IMPORTANTE EN DETERMINADOS CASOS

A tenor de lo indicado, ha manifestado que "gran parte del resultado de estas intervenciones responde a cambios en la exposición del pene, su movilidad y el ángulo con el pubis, por lo que el beneficio puede ser especialmente importante en pacientes con pene parcialmente enterrado, obesidad, exceso de grasa suprapúbica o determinadas alteraciones anatómicas". Por ello, considera que en estos casos, "el objetivo no consiste en crear nueva longitud, sino en recuperar parte del pene que permanecía oculta por los tejidos circundantes".

Con todo, este especialista cree "fundamental" informar adecuadamente al paciente antes de cualquier intervención, y es que "no es prudente prometer grandes incrementos de longitud durante la erección mediante una liberación aislada del ligamento suspensorio".

De hecho, ha subrayado que "conseguir aumentos relevantes de la longitud erecta requiere técnicas reconstructivas mucho más complejas, que actúan sobre estructuras profundas del pene y están reservadas para indicaciones muy concretas". Para ello, son necesarios "procedimientos técnicamente exigentes que pueden asociarse a un mayor riesgo de complicaciones y que deben realizarse únicamente en unidades con experiencia", ha finalizado.