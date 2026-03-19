La variación de tonalidad en los dientes no está directamente relacionada con enfermedad

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MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Sanitas se ha propuesto desterrar los principales falsos mitos que pueden poner en riesgo la salud bucodental, por lo que ha subrayado que las variaciones en la tonalidad de los dientes son normales y no están directamente relacionadas con la presencia o ausencia de enfermedad.

El color dental depende del grosor del esmalte y de la dentina subyacente, ha explicado, con motivo de la celebración, este viernes, 20 de marzo, del Día Mundial de la Salud Bucodental. En este sentido, ha señalado que esta depende en gran medida de hábitos cotidianos, pero también del conocimiento sobre cómo cuidar dientes y encías, y es que algunas creencias muy extendidas llevan a interpretar como normales signos que no lo son o a sustituir rutinas eficaces por otras menos adecuadas.

"Uno de los principales problemas que tenemos en consulta es que muchos pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada", ha indicado el odontólogo del equipo de Innovación y Calidad Clínica de Sanitas Dental, Antonio Longo, ya que estos mitos pueden favorecer, entre otras cosas, la acumulación de placa bacteriana, un factor implicado en el desarrollo de caries y enfermedades periodontales.

Además, ha señalado que existen procesos que "son reversibles en fases iniciales". No obstante, "si no se identifican a tiempo, pueden evolucionar hacia pérdida de soporte del diente o lesiones más profundas, como es, por ejemplo, en el caso de caries incipientes que no se detecten y traten a tiempo".

"Uno de los ejemplos más comunes son las caries interdentales que, si no acudimos a revisiones, no se pueden ver a simple vista y alcanzan el nervio, requiriendo tratamientos más complejos, como una endodoncia o incluso la colocación de una corona", ha continuado Longo. De cualquier forma, esta evolución no se debe únicamente a la falta de higiene.

EL SANGRADO DURANTE EL CEPILLADO NO ES NORMAL

Otro de los mitos que ha rescatado Sanitas en este contexto es la creencia errónea de que el sangrado durante el cepillado es normal, algo que ha rechazado debido a que este indica inflamación gingival. La acumulación de placa en el margen de la encía favorece la proliferación bacteriana y desencadena gingivitis y, sin tratamiento, puede afectar a los tejidos de soporte del diente pudiendo llegar a periodontitis graves que incluso pueden llegar a la pérdida dentaria.

Junto a ello, ha explicado que la placa bacteriana se elimina con buena técnica, no frotando en exceso o con fuerza; mientras que ha informado de que, en fases iniciales, tanto la caries como la enfermedad periodontal no suelen causar dolor, pero la destrucción del tejido dental o del hueso de soporte puede avanzar de forma progresiva sin molestias evidentes.

También, ha especificado que, en la mayoría de los casos, la causa principal de la halitosis es la actividad bacteriana en la cavidad oral; al tiempo que ha aclarado que los colutorios, aunque tengan algún beneficio químico, no eliminan mecánicamente la placa adherida a la superficie dental.

"La salud bucodental no depende solo de la frecuencia del cepillado, sino de cómo se interpreta lo que ocurre en la boca", ha expresado Longo, que ha agregado que "normalizar ciertos signos o confiar en soluciones parciales puede generar una falsa sensación de control". "La revisión periódica, ya sea de manera presencial o a través de videoconsulta, sigue siendo una herramienta clave para prevenir complicaciones", ha finalizado.