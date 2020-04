VÍDEO: Coronavirus.- Nueva York supera los 15.000 fallecidos por coronavirus con otras 474 muertes en un solo día

El primer deceso por coronavirus en EEUU se remonta a principios de febrero en California

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha informado este miércoles de que se han registrado otros 474 muertos en las últimas 24 horas, lo que supone un ligero repunte desde el último día y sitúa el número total de fallecimientos en 15.302.

No obstante, ha querido destacar en su rueda de prensa diaria que se trata del tercer día consecutivo en que la cifra de fallecidos registrados en un solo día es inferior a 500, un indicativo de que el brote está estabilizándose tras días en los que el número era superior a 700.

Asimismo, ha expresado que el número de pacientes ingresados en hospitales ha descendido por noveno día. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que las consecuencias económicas de las restricciones "provoquen más daño" que el propio virus, Cuomo ha destacado que las medidas son necesarias y ha insistido en que "quien quiera salir a trabajar debe tener un trabajo esencial".

"Hay gente contratando a otra gente. Puedes obtener un trabajo como trabajador esencial. Así puedes ir a trabajar y no matar a nadie", ha manifestado, según informaciones del diario local 'The New York Times'.

Sobre su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, el martes en la Casa Blanca, el gobernador neoyorquino ha asegurado que ambos han acordado trabajar conjuntamente para allanar el camino a un acuerdo por el cual el estado debe pagar el 25 por ciento de los fondos obtenidos de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA).

En este sentido, ha resaltado que el magnate se ha comprometido a ayudar al estado de Nueva York a duplicar su capacidad para realizar tests, lo que permitiría hacer unas 40.000 pruebas al día.

Asimismo, ha asegurado que el propio exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg se ha prestado a ayudar a incrementar el número de tests y rastrear los posibles contactos de aquellas personas que hayan dado positivo.

Bloomberg destinará unos 10 millones de dólares a la "ayuda y coordinación" de este rastreo, que se realizará con la colaboración de los estados colindantes de Nueva Jersey y Connecticut.

"Necesitamos armar un ejército de rastreo", ha dicho Cuomo antes de especificar que se habla de la "detección, el rastreo y el aislamiento". "Esto será clave para seguir adelante", ha afirmado.

LA PRIMERA MURETE POR COVID-19 EN EEUU SE REMONTA A PRINCIPIOS DE FEBRERO

Las autoridades estadounidenses han indicado este mismo miércoles que el primer deceso por coronavirus registrado en el país se remonta a principios de febrero en el estado de California y no al 26 de febrero en la ciudad de Seattle, tal y como se creía al principio.

Así, el Gobierno ha aclarado que la primera víctima mortal de la pandemia en el territorio norteamericano podría haber tenido lugar el 6 de febrero en el condado de Santa Clara, lo que podría implicar que el virus ya se había comenzado a extender en enero por el país.

El citado condado, no obstante, fue uno de los primeros en pedir a sus ciudadanos que permanecieran en sus casas para evitar la propagación. No fue hasta el 16 de marzo que la Administración Trump emitió una serie de directrices recomendando a los estadounidenses evitar viajes innecesarios y reunirse en grupos de más de diez personas.

Las autoridades han explicado que la muerte de California podría haber sido consecuencia de un contagio a nivel local y no de un caso importado desde otro país.

En total, Estados Unidos ha registrado 45.950 fallecidos por Covid-19 y 835.316 casos confirmados desde que comenzó la pandemia, lo que lo convierte en el país más afectado del mundo.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/auth?v=488070&p=1&t=eyJuYW1laWQiO...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06