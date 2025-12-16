ViiV Healthcare lanza en España 'Hii Future', un nuevo marco estratégico para transformar el cuidado del VIH

Archivo - VIH. - ISTOCK - Archivo

La compañía ViiV Healthcare ha presentado en España 'Hii Future', su nuevo marco estratégico de innovación colaborativa en VIH, diseñado para impulsar una transformación real del modelo de atención más allá del tratamiento, mejorar la calidad de vida y contribuir al fin de la epidemia de VIH.

"'Hii Future' es una plataforma cuya finalidad es la de promover la innovación colaborativa y multidisciplinar. Es un paraguas integrador de conocimiento, alianzas y asistencia. Su objetivo fundamental es mejorar la vida de las personas que viven con VIH. Lo que supondrá una transformación de los modelos asistenciales y de las herramientas disponibles", ha explicado Jesús Troya, médico experto en VIH, y uno de los expertos que han participado en el desarrollo de 'Hii Future'.

Según detalla la compañía, 'Hii Future' otorga un papel central a la enfermería, la farmacia hospitalaria, la gestión clínica, las ONG y la participación activa de las personas con VIH. Este enfoque responde a la realidad actual del VIH como condición crónica compleja.

"Nos ha de ayudar a transformar la forma en que llevamos a cabo la atención a la persona con VIH. Tanto desde el punto de vista de la atención de los procesos, la transferencia de conocimiento y, sobre todo, la incorporación de la comunidad en la toma de decisiones. Esto es totalmente innovador y 'Hii Future' es un ecosistema en el cual lo podemos llevar a cabo", ha indicado Gabriel Mercadal, farmacéutico del Hospital Mateu Orfila.

Desde ViiV Healthcare apuntan que, a diferencia de otros programas, 'Hii Future' no es un proyecto puntual, sino un marco estructural que organiza y da continuidad a iniciativas ya existentes, como 'National Policy', y que abre la puerta a nuevos proyectos colaborativos con vocación de escalabilidad y evidencia científica. Su objetivo central es impulsar un modelo de atención al VIH más humano, personalizado y sostenible, capaz de dar respuesta a la cronicidad desde un enfoque multidisciplinar y centrado en la persona.

"Lo que lo diferencia de otros programas de innovación es que se basa en una estrategia multidisciplinar. Aparecen diferentes disciplinas que trabajan con un mismo objetivo. Además, estas disciplinas se basan siempre en un modelo óptimo de atención al paciente, con lo cual tienen ya una base de conocimiento que es lo que ha ido mejorando y evolucionando hacia un futuro que desconocemos y espero que sea el más innovador posible, destaca Jordi Puig, enfermero miembro del grupo GEEVIH de SEISIDA.

TRES GRANDES EJES ESTRATÉGICOS

'Hii Future' se articula en torno a tres grandes ejes estratégicos. El primero de ellos es Hii Asistencia y Cuidados, centrado en transformar los modelos asistenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, su participación en primera persona en las decisiones sobre su atención y los resultados en salud.

El segundo eje es Hii Alianzas y Participación, orientado a tejer una red estable de colaboración entre todos los agentes implicados en la respuesta al VIH. Por último, Hii Transferencia de Conocimiento está destinado a convertir la innovación en conocimiento útil para la práctica diaria, con programas de formación, repositorios de herramientas, espacios digitales de intercambio.

"Este programa permite que la innovación entre en aspectos necesarios como mantener una buena adherencia, una calidad de vida, trabajar el estigma. Estamos acostumbrados a ver la innovación o pensarla siempre desde el laboratorio y la consulta de un científico. La innovación real está en las personas y lo más innovador es apostar por su experiencia de vida para transformar precisamente el sistema de salud", ha afirmado, Jorge Garrido, director ejecutivo de Apoyo Positivo.

'Hii Future' se alinea con los compromisos de ONUSIDA para 2030 que pretenden alcanzar el control de la epidemia y avanzar hacia su fin como problema de salud pública. "Todo ello desde una visión de salud pública moderna, basada en la colaboración, la evidencia y la innovación aplicada. La innovación solo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Y el futuro del VIH se construye hoy, entre todos", finalinzan desde ViiV Healthcare.