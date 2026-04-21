La vitamina D no atenúa el daño del miocardio tras un infarto, según un estudio liderado por la Fundación Jiménez Díaz - FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid ha liderado un ensayo clínico multicéntrico que ha descartado que la vitamina D atenúe el daño del miocardio tras un infarto, por lo que cuestiona su utilidad en el contexto del infarto agudo de miocardio.

El estudio 'VITDAMI', que ha sido publicado en la revista especializada 'Scientific Reports' y que ha contado con la participación del Instituto de Investigación Sanitaria del citado centro (IIS-FJD), recoge que, en los últimos años, la vitamina D ha experimentado un notable aumento en su prescripción, impulsado por estudios observacionales que apuntaban a posibles beneficios cardiovasculares más allá de su papel en la salud ósea.

No obstante, este trabajo concluye que la administración de calcifediol, que es utilizado para elevar rápidamente los niveles de vitamina D, no logra prevenir el remodelado adverso del ventrículo izquierdo ni mejora la recuperación estructural del corazón tras un infarto. El remodelado cardíaco, caracterizado por la dilatación de las cavidades y la pérdida de la función de bombeo, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca.

"Nuestra hipótesis planteaba que el posible efecto beneficioso de la vitamina D sería más evidente si se administraba de forma precoz tras un infarto anterior, en pleno proceso de evolución del daño miocárdico", ha explicado el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y autor principal de esta investigación, el doctor José Tuñón.

Por ello, los científicos han realizado seguimiento, durante un año, a 93 pacientes en cuatro hospitales españoles más, siendo estos el Universitario La Princesa de Madrid, con el doctor Fernando Alfonso; el Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, de la mano del doctor Franciso Ortuño; el Clínico Universitario de Salamanca, a través del doctor Pedro Luis Sánchez; y el Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid), con el doctor Juan Manuel Escudier.

SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN PARÁMETROS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN CARDIACA

Este ensayo, aleatorio, doble ciego y controlado con placebo, ha utilizado la resonancia magnética cardíaca como principal herramienta de evaluación por su alta precisión. Con ello, se ha constatado que los pacientes tratados con calcifediol no presentan diferencias significativas en la incidencia de remodelado cardíaco ni en otros múltiples parámetros relacionados con la función cardiaca.

Junto a ello, biomarcadores de sufrimiento y fibrosis ventricular, como el 'NT-proBNP', 'galectina-3' y 'ST2', y otros relacionados con inflamación no muestran mejoría en las personas tratadas. Aunque el tratamiento con calcifediol eleva eficazmente sus niveles en sangre, este incremento no se traduce en una protección medible del músculo cardíaco.

"La relevancia de este trabajo radica en que permite definir con mayor precisión el papel real de la vitamina D en la salud cardiovascular", ha manifestado Tuñón en relación con la evidencia obtenida, que permitirá optimizar el manejo clínico, evitando tratamientos sin eficacia demostrada y centrando la atención en intervenciones con impacto probado en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.