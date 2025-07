El VPH provoca del 30 al 70% de los tumores de orofaringe

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La infección por virus del papiloma humano (VPH) provoca entre el 30 y el 70% de los tumores de orofaringe, un tipo de cáncer de cabeza y cuello, según advierte la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que se celebra el 27 de julio.

El VPH es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente y ligada al desarrollo de diferentes tumores (cuello uterino, pene, ano, boca y garganta). Y en concreto, el VPH tipo 16 (VPH16) es el tipo que se asocia con más frecuencia al cáncer de orofaringe, en especial los cánceres en las amígdalas y en la base de la lengua.

Este tipo genera con frecuencia microtumores ocultos en las mismas o tumores de pequeño tamaño al diagnóstico pero con presencia de ganglios cervicales de gran tamaño, quísticos y múltiples", precisa el presidente de la comisión de Oncología y Cabeza y Cuello de la entidad, el doctor Ferrandis.

Asimismo, añade que "el ADN de VPH (un signo de infección por el VPH) se encuentra en alrededor de dos de cada tres cánceres de orofaringe y en una fracción bastante menor en cánceres de cavidad oral".

El VPH, el tabaco y el alcohol son los principales factores de riesgo del cáncer de orofaringe, que en las últimas décadas, el número de casos asociados al VPH se ha multiplicado. Uno de los motivos es el cambio de hábitos sexuales: inicio precoz de relaciones y mayor número de parejas. Además, la SEORL-CCC señala que el 78% de los españoles ha practicado sexo oral, una práctica que también esta relacionada.

Además, el virus puede permanecer durante años en el organismo sin causar síntomas, lo que dificulta concretar el momento exacto en que la persona lo contrae. Tanto los hombres como las mujeres pueden ser portadores asintomáticos y transmisores de la infección por VPH.

Asimismo, la sociedad apunta que estos cánceres se están volviendo más comunes en las personas más jóvenes que tienen historial de múltiples parejas sexuales (esto incluye el sexo oral) y no tienen historial de abuso de alcohol o tabaco.

En cambio, la vocal de la comisión de Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Cristina Valero, afirma que los cánceres de orofaringe asociados a infecciones por el VPH "tienden a tener mejores resultados que los tumores no causados por el VPH", dado que los tratamientos de quimioterapia y radiación "funcionan mejor" contra estos cánceres. No obstante, esta mejora en el resultado "no se ve en personas con cánceres de orofaringe asociados al VPH que también fuman", añade.

ENTRE LOS DIEZ TUMORES MÁS DIAGNOSTICADOS

Desde la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer REDECAN advierten que en 2025 se diagnosticarán 7.446 cánceres de la cavidad oral y de orofaringe y 3.190 de laringe, a través de su informe 'Las cifras del cáncer'.

En este sentido, el cáncer de cabeza y cuello se encuentra entre los diez más diagnosticados en nuestro país y se cobró más de 3.600 vidas el año pasado. Además, implica un gran estigma para el paciente. "Estos tumores asientan en estructuras faciales, la cavidad oral y en la vía aérea digestiva superior, entre otras estructuras, por lo que pueden afectar seriamente a la identidad de la persona y a funciones tan importantes como el habla, la deglución, la masticación, la respiración, etc", apunta el doctor Ferrandis.

Por otro lado, la doctora Valero aconseja a los pacientes consultar con un especialista ante cualquier síntoma que consideren fuera de lo normal para favorecer un diagnóstico precoz. "Una herida en la boca que no se cura en 15 días; o una alteración en la voz; una tumoración en el cuello, debe ser valorada por un otorrinolaringólogo cirujano de cabeza y cuello", cocnluye.