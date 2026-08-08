Zumo de remolacha: Esperanza para la función renal en embarazadas con enfermedad renal crónica

Archivo - Remolachas en una mesa de madera. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PILIPPHOTO - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores del King's College de Londres (Reino Unido) ha mostrado que el zumo de remolacha podría mejorar la función renal de embarazadas con enfermedad renal crónica (ERC), cuyos tratamientos habituales no son seguros para el feto durante la gestación.

"Para las mujeres que viven con ERC, el embarazo siempre ha implicado un difícil dilema entre preservar su propia salud y garantizar la seguridad de su bebé, a menudo con escasas herramientas para lograr ambas cosas", ha indicado la profesora de esta institución y autora principal de este artículo, la doctora Kate Bramham, quien ha añadido que los resultados obtenidos al respecto "constituyen un primer paso alentador hacia una intervención de bajo coste y bajo riesgo".

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Kidney International Reports' y financiado por el Kidney Research UK, ha constatado en este sentido que un suplemento diario de zumo de remolacha podría ofrecer una forma sencilla y accesible de apoyar la función renal durante el embarazo en mujeres que padecen esta patología. Ello "podría marcar una verdadera diferencia para este grupo de mujeres, que durante demasiado tiempo han estado desatendidas por la investigación", ha añadido esta nefróloga.

Como contexto, los autores han explicado que el embarazo supone una carga adicional para los riñones, y en mujeres con esta enfermedad de moderada a grave, aproximadamente la mitad experimentará una disminución de la función renal durante el mismo. A pesar de estos riesgos, los resultados para las embarazadas con ERC han cambiado poco en los últimos 30 años, por lo que estas a menudo deben suspender su medicación durante al menos nueve meses.

CONTIENE NITRATO DIETÉTICO

Ante ello, esta investigación ha analizado si el nitrato dietético procedente del zumo de remolacha podría ofrecer una forma sencilla y segura de favorecer la salud renal durante el embarazo. Para ello, se ha reclutado a 108 embarazadas con ERC en un estadio entre el 2 y el 5 en ocho hospitales de Reino Unido, las cuales fueron asignadas aleatoriamente para recibir atención estándar o un suplemento diario de este zumo antes de las 25 semanas de gestación.

A pesar de que este estudio se diseñó principalmente para evaluar la viabilidad de un ensayo clínico de mayor envergadura, los resultados también han sugerido posibles beneficios tanto para las madres como para los bebés, y es que este alimento es naturalmente rico en nitrato, que el cuerpo convierte en óxido nítrico. Este último ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y a mejorar el flujo sanguíneo.

De este modo, las mujeres que consumieron zumo de remolacha experimentaron, en general, alrededor de un 70 por ciento menos de eventos adversos graves que las que recibieron atención estándar. Además, los especialistas han informado de que, de los eventos adversos graves que sí ocurrieron, aproximadamente la mitad afectaron a recién nacidos.

En cuanto a las mujeres con enfermedad renal más avanzada, se han observado tendencias hacia una mejor función renal después del embarazo, menos ingresos de recién nacidos en cuidados neonatales y una menor necesidad de medicamentos para la presión arterial durante la gestación. Junto a ello, no se han apreciado problemas de seguridad asociados con la suplementación de este zumo, incluyendo la ausencia de un aumento en los niveles de potasio en sangre (hiperpotasemia).

ALTERNATIVA SENCILLA, ACCESIBLE Y SEGURA

"El embarazo puede suponer una carga adicional para los riñones y, para las mujeres con ERC, actualmente existen opciones limitadas para proteger la función renal durante este periodo", ha señalado la primera autora de este estudio y doctoranda del King's College, la doctora Priscilla Smith, quien ha añadido que los "hallazgos" alcanzados "sugieren que el zumo de remolacha podría ofrecer una alternativa sencilla y accesible, segura y que merece la pena investigar más a fondo".

De cualquier forma, los investigadores han declarado que se necesitan ensayos clínicos más amplios para determinar si el zumo de remolacha puede reducir significativamente el deterioro de la función renal y mejorar los resultados a largo plazo tanto para las madres como para los bebés. No obstante, han manifestado que, de confirmarse, esta intervención podría ofrecer una forma económica y ampliamente disponible de apoyar a las mujeres con ERC durante el embarazo.

"Estos primeros hallazgos sientan una base importante para futuras investigaciones sobre la protección de las mujeres con ERC durante el embarazo y de sus bebés", ha concluido en la misma línea el profesor clínico titular del King's College y coautor de este trabajo, el doctor Andrew Webb.