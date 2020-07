Un test de la University of Toronto confirma la primera mascarilla que desactiva el coronavirus

MIRABEL, Quebec, 14 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- i3 BioMedical Inc. ha anunciado hoy que un equipo de científicos de la University of Toronto ha probado y establecido que el virus SARS-CoV-2, que causa la Covid-19, no se puede recuperar después de aplicarse a una mascarilla TrioMed Active. La superficie externa de la mascarilla desactiva el >99% de la suspensión del coronavirus en solo unos minutos.

La mascarilla quirúrgica TrioMed Active Mask tipo IIR incorpora la tecnología de TrioMed, y proporciona un nivel avanzado de protección activa para los trabajadores de la salud y la población general. La tecnología anti-microbial patentada está en el centro de la gama completa de la compañía en los productos médicos, como cura de heridas, cintas médicas, guantes, prendas para la cabeza, batas y otro equipamiento de protección personal que se comercializa en todo el mundo.

Un estudio publicado en el American Journal of Infection Control ha establecido que las personas se tocan la cara 23 veces cada hora como media(1). Además, el coronavirus que causa la Covid-19 sigue estando presente, y las infecciones en la cara externa de la mascarilla duran hasta 7 días, según un estudio publicado en The Lancet Microbe(2). Además de las advertencias emitidas por las autoridades gubernamentales relacionadas con la auto-contaminación de tocarse la mascarilla propia, estas dos publicaciones científicas demuestran la deficiencia importante en el nivel de protección para todos los que llevan las mascarillas actuales.

"La TrioMed Active Mask es la primera y única protección respiratoria que ha demostrado científicamente desactivar el virus que causa la Covid-19, reduciendo de forma drástica el riesgo de contaminación para el portador", comentó Pierre Jean Messier, fundador y consejero delegado de i3 Biomedical Inc. "Nuestra compañía ha invertido años y millones de dólares en desarrollar esta tecnología anti-microbial interactiva. Los productos resultantes los utiliza la comunidad médica de todo el mundo, y han sido probados por laboratorios independientes para matar numerosos microbios, como MRSA, VRE, E-Coli, Staphylococcus Aureus, Influenza Virus y ahora SARS-CoV-2. Estas pruebas científicas de terceras partes confirman la posición de liderazgo de TrioMed en la tecnología médica anti-microbial disponible en la lucha mundial contra el Covid-19".

Entre las prestaciones y beneficios de la mascarilla TrioMed Active están:

-- La protección anti-microbial activa de la capa exterior de la mascarilla desactiva el >99% del coronavirus SARS 2 y del virus de la gripe H1N1 -- Eficacia de filtración de virus (VFE) > 99,9% -- Eficacia de filtración de bacteria (BFE) > 99,9% -- Cumple con ASTM F2100 nivel 3 -- Cumple con el estándar European Medical Device EN 14683 Tipo IIR -- Vida en estante de cinco años

Acerca de i3 BioMedical Inc: i3 BioMedical es una compañía canadiense centrada en el desarrollo y fabricación de los nuevos productos anti-microbiales que ayudan a prevenir la propagación de las infecciones y enfermedades.

___________________________________ (1) Kwok YL, Gralton J, McLaws ML. Face touching: a frequent habit that has implications for hand hygiene. Am J Infect Control. 2015;43(2):112-114. doi:10.1016/j.ajic.2014.10.015 (2) Chin A W H, Chu J T S, Perera M R A, et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. Lancet Microbe 2020; published online April 2. https:// doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3.

