Interior contabiliza 653 incidencias en una jornada de huelga general con más de 40 detenidos en toda España

Agentes de la Policía Nacional desplegados en prevención de piquetes por la huelga general del 11N en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha contabilizado 653 incidencias relacionadas con la huelga general de este 11 de noviembre, que ha dejado más de 40 detenidos en toda España, 28 de ellos en intervenciones realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, según los datos recopilados hasta las 14.00 horas.

Por parte de Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado 28 arrestos: once en Andalucía --cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada-- y nueve en Madrid; también ha habido tres en la Comunitat Valenciana --uno en cada provincia, en Alicante, Valencia y Castellón--, dos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid y La Rioja.

Las cifras recopiladas por el Ministerio del Interior entre las 22.00 horas del martes y las 14.00 horas del 11N no incluyen detenciones en Cataluña ni País Vasco, de las que han dado cuenta sus policías autonómicas.

Los Mossos d'Esquadra han informado de un arrestado en Barcelona por quemar contenedores la noche antes de la huelga, mientras que la Ertzaintza ha facilitado un balance con 13 detenidos, así como tres investigados y más de 150 identificados.

QUEJAS POR "VIOLENCIA POLICIAL"

La huelga convocada a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos ha dejado diferentes incidentes y quejas por "violencia policial", como la denunciada por los sindicatos en Mercamadrid, donde los agentes han recurrido al gas pimienta, o en el Metro de Granada.

Los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se han desplegado en zonas como la Gran Vía de Madrid, donde algunos comercios han cerrado en previsión de posibles altercados. La protesta en este punto de la capital se ha saldado con dos detenidos por atentado a agente de la autoridad, según han confirmado fuentes policiales.

Otras detenciones se han realizado por la quema de contenedores y pintadas, como ha ocurrido en Málaga con cuatro arrestados, o por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, con un detenido en La Rioja.

Varios partidos de izquierda se han sumado a las críticas al denunciar la "represión policial inaceptable", señalando que había huelguistas que han sido "agredidos, multados y detenidos de manera injustificada".

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planificaran los dispositivos necesarios que permita las protestas en el marco de la huelga general, pero impidiendo barricadas o "piquetes que utilicen la violencia".

La orden de Interior es garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.