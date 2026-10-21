22 millones de personas se han beneficiado de la acción cooperadora de la OEI

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MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS)

Más de 22 millones de personas beneficiadas, más de 2.400 proyectos ejecutados y cerca de 1.200 millones de dólares gestionados. Son algunas de las principales cifras que resumen el impacto de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) durante los últimos ocho años, un periodo en el que la cooperación internacional ha tenido que hacer frente a importantes desafíos, desde la pandemia de la COVID-19 hasta el cuestionamiento del multilateralismo y la reducción de los fondos destinados a la cooperación al desarrollo.

Estos resultados forman parte de la Memoria institucional 2019-2026, una publicación que recoge los principales hitos, logros y proyectos de la organización durante el mandato de Mariano Jabonero como secretario general y que permite conocer la dimensión de su trabajo en el conjunto de Iberoamérica.

La memoria está disponible para su descarga gratuita en formato PDF, así como en vídeo, a través del canal de YouTube de la OEI. También puede consultarse en formato HTML, en español y portugués, con herramientas que permiten ampliar la información y realizar búsquedas por proyectos destacados, países, años o áreas temáticas.

Una cooperación con resultados tangibles

Entre los principales datos recogidos en la memoria destacan los más de 2.400 proyectos ejecutados por la organización, que han contribuido a mejorar la vida de más de 22 millones de personas desde 2019. A ello se suman los más de 3.200 convenios de cooperación suscritos y los 1.164 millones de dólares gestionados durante este periodo, cifras que reflejan la capacidad de la OEI para movilizar recursos y desarrollar iniciativas efectivas de cooperación en los países iberoamericanos.

Asimismo, la memoria da cuenta del recurso humano y técnico que sostiene esta actividad, reflejada en las más de 300 personas que componen su plantilla y una red de más de 3.000 colaboradores, además de 20 oficinas distribuidas por el territorio iberoamericano, que permiten trabajar desde la proximidad a los países y sus necesidades, con una perspectiva regional e internacional.

Su labor también se traduce en la generación y difusión de conocimiento, así como en una amplia credibilidad y posicionamiento. En los últimos ocho años, la organización ha impulsado más de 1.200 publicaciones web, además de aparecer en más de 42.000 noticias en la prensa digital iberoamericana con motivo de sus proyectos, convocatorias o informes de divulgación. A través de sus canales digitales, su comunidad supera los 700.000 seguidores en redes sociales, lo que refuerza su capacidad para dar visibilidad a las iniciativas de cooperación y acercar sus resultados a la ciudadanía.

Una organización con proyección internacional

Próxima a cumplir 77 años, la OEI es el organismo de cooperación iberoamericano más antiguo y de mayor proyección. Su trayectoria y su trabajo han recibido distintos reconocimientos internacionales, entre los que destacan el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, concedido en 2024; el Premio Simón Bolívar a la Integración Regional, otorgado por el Parlamento Andino en 2025, y su incorporación como organismo observador de las Naciones Unidas en 2023.

La memoria institucional permite así recorrer la evolución de la organización entre 2019 y 2026, poniendo en perspectiva tanto la dimensión de su actividad como su capacidad para mantener y ampliar la cooperación en un contexto internacional complejo.

La publicación, presentada el pasado 16 de octubre con ocasión de la XV Asamblea General de la OEI, celebrada en Buenos Aires, constituye además una herramienta de transparencia y rendición de cuentas que permite conocer los principales resultados de la gestión institucional y el alcance de los proyectos desarrollados en los distintos países y ámbitos de actuación de la OEI.

La cita en la capital argentina abordó asimismo otras cuestiones como la evolución económica de la organización, la elección del argentino Andrés Delich como nuevo secretario general para el periodo 2027-2030 o la elección de Perú como la sede de la XVI Reunión Ordinaria de la Asamblea General, prevista para 2030.

Accede aquí a la web de la memoria institucional en formato HTML.

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Bajo el lema "Hacemos que la cooperación suceda", la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Actualmente cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la oficina de la Secretaría General en Madrid. En 2024 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional "por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica".

Con más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos por año en promedio, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de 6 millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años.