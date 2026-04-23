70% de las organizaciones empresariales iberoamericanas colabora con sus gobiernos locales

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 70% de las organizaciones empresariales iberoamericanas mantiene una colaboración estrecha con los gobiernos locales miembros de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), y el 100% de ellas cuenta hoy con servicios de internacionalización, capacitación y redes de visibilidad para las empresas de su territorio. Estos son algunos de los datos que arroja “UCCI EMPRENDE II: El rol del sector privado en el desarrollo productivo local iberoamericano”, un informe presentado hoy en CEOE durante un acto organizado por la UCCI y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El estudio, elaborado por Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), analiza 30 organizaciones de promoción empresarial —entre cámaras de comercio, asociaciones gremiales, agencias de desarrollo económico y clústeres— en 17 ciudades capitales iberoamericanas, con el objetivo de identificar su papel como motor del desarrollo productivo local y como articuladoras de la alianza público-privada. Las cámaras de comercio representan el 57% de las entidades analizadas, más del 70% de ellas fundadas en el siglo XIX,lo que pone de manifiesto el profundo arraigo institucional de estas organizaciones en sus territorios.

Garrido: “Las organizaciones empresariales somos, ante todo, puentes”

La inauguración institucional corrió a cargo de Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente primero de CEOE, y de Almudena Maíllo, secretaria general de la UCCI. En su intervención, Garrido subrayó la importancia de la colaboración público-privada como un factor determinante en el desarrollo económico urbano y defendió el papel de las organizaciones empresariales como nexo entre el tejido productivo y las administraciones públicas.

“Las organizaciones empresariales somos, ante todo, puentes: puentes entre la realidad de las empresas —especialmente de las pymes— y las decisiones de las administraciones públicas. Nuestra capilaridad, nuestra representatividad y nuestro conocimiento directo del tejido productivo nos permiten trasladar necesidades reales, detectar oportunidades y contribuir a diseñar políticas más eficaces”, afirmó Garrido.

El presidente de CEIM puso en valor el modelo de cogobernanza desarrollado en Madrid como ejemplo exportable al conjunto de las ciudades iberoamericanas, e hizo referencia al Plan de Industria de Madrid 2025–2027 como expresión concreta de esa alianza: “Un plan con medidas definidas y una inversión de cerca de 200 millones de euros, orientado a impulsar la competitividad, modernizar nuestras pymes, favorecer la sostenibilidad y generar empleo estable y formal”.

Garrido también lanzó también un mensaje orientado hacia la importancia de la colaboración: “Hoy no estamos aquí únicamente para presentar un informe, sino para generar un espacio para dialogar, intercambiar experiencias y reforzar alianzas: alianzas entre ciudades, alianzas entre instituciones y, por supuesto, alianzas entre el sector público y el sector privado. El futuro de nuestras ciudades dependerá de nuestra capacidad para trabajar juntos”.

El 86% de la población de Iberoamérica vive en ciudades

La secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, ofreció el contexto estratégico del informe desde la perspectiva de la red de ciudades. Recordó que la UCCI agrupa hoy a 29 ciudades de 24 países, con una población conjunta de más de 76 millones de personas. “Lo que ocurre en nuestras capitales no se queda en las capitales: trasciende fronteras y define el peso de toda una región. Iberoamérica representa casi el 10% del PIB mundial, alberga el 40% de la biodiversidad del planeta y suma más de 670 millones de habitantes, de los cuales el 86% vive en ciudades”, destacó Maíllo.

La secretaria general explicó que este informe surge como evolución natural del trabajo de la red: hace dos años, la UCCI publicó su primer estudio sobre ecosistemas de emprendimiento —UCCI EMPRENDE I— y comprobó que el 100% de las ciudades de la red ya contaba con áreas municipales específicas dedicadas al fomento empresarial. Este segundo informe da un paso más, centrado ahora en las organizaciones empresariales como actoras clave de la articulación público-privada. “Es en el espacio de encuentro entre lo público y lo privado donde se tejen las alianzas que realmente transforman y desarrollan los territorios. Y ese encuentro ocurre, sobre todo, en nuestras ciudades capitales”, subrayó.

Maíllo destacó el papel de Madrid como ejemplo paradigmático de colaboración público privada en la región, agradeció el trabajo diario de CEIM y del Ayuntamiento de Madrid, y reconoció también la labor de CAF como financiador estratégico del desarrollo económico local: “Gracias al apoyo de la banca multilateral, proyectos que parecen imposibles se convierten en realidades concretas: desde infraestructura productiva hasta programas de apoyo al emprendedor”.

Las organizaciones empresariales contribuyen a la articulación del desarrollo local

La consultora internacional Elena Ruiz presentó los principales hallazgos del estudio. El informe constata que las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales analizadas ofrecen un abanico de servicios que va desde la internacionalización y la capacitación (presente en el 100% de los casos) hasta la transformación digital (65%), el arbitraje y mediación (70%) o la formalización de empresas (50%). El 88% de las organizaciones ofrece además servicios integrales para emprendedores: incubación, aceleración, mentorías y acceso a redes de inversión.

En materia de sostenibilidad, el 90% de las cámaras ya ofrece apoyo a sus empresas asociadas en criterios ESG —medioambientales, sociales y de gobernanza—, aunque solo el 35% aplica estos criterios a su propia gestión interna, lo que revela un margen de mejora relevante.

El informe identifica asimismo 10 casos de éxito en diferentes ciudades, entre los que destacan el Plan de Industria de Madrid —impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Madrid y CEIM—, el clúster MAD FinTech para la transformación digital del sector financiero, la digitalización del modelo de administración tributaria de Tegucigalpa o el Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá (CTIB), desarrollado con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor.

De la narrativa a la acción

Tras la presentación del informe, la directora general de la UCCI, Luciana Binaghi, presentó y moderó una mesa de debate en la que participaron Narciso Casado, secretario permanente del CEIB; Óscar Romera, coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid; y Rafael Hoyuela, ejecutivo principal de CAF.

Óscar Romera ofreció datos de la envergadura económica de Madrid —con 3,5 millones de habitantes, segunda ciudad de la UE por población por detrás de Berlín, y un PIB de más de 211.000 millones de euros, del que el 89,2% corresponde al sector servicios— y explicó el modelo de trabajo del Ayuntamiento a través del Plan Industrial para Madrid, con 44 medidas consensuadas con todos los agentes sociales y económicos de la ciudad. Romera insistió en la necesidad de medir el impacto de las políticas para garantizar su continuidad más allá de los ciclos electorales: “Los proyectos no son de un gobierno, los proyectos son de la sociedad”.