787 Dreamliner: la aeronave detrás de la expansión internacional de Aeroméxico

Archivo - Un avión de Aeroméxico - AEROMÉXICO - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS)

Cuando Aeroméxico se planteó fortalecer su red de rutas de largo alcance, la aerolínea apostó por un programa de renovación de flota, incorporando equipos de última generación, capaces de incrementar la eficiencia operacional, sin comprometer el confort y la sostenibilidad de cada viaje.

Estas características fueron encontradas en los equipos Boeing 787 Dreamliner (en sus versiones 8 y 9). Titanes diseñados para ejecutar operaciones extendidas, conocidas como ETOPS (Extended-range Twin-engine Operation Performance Standards) a una velocidad crucero superior a los 900 km/h.

Desde su incorporación en 2012, Aeroméxico logró incrementar su presencia global, aterrizando por primera vez en destinos como Londres, Roma y Seúl, sumando hoy en día una flota conformada por 25 aviones de este modelo. Pero ¿qué hay detrás del 787 que se ha convertido en la aeronave insignia de la compañía?

Eficiencia: el pilar fundamental

Motores de nueva generación, sistemas más eficientes, un diseño ligero y una aerodinámica moderna convierten al 787 en el avión ideal para recorrer largas distancias.

Su eficiencia operativa le ha permitido a Aeroméxico realizar vuelos de más de 14 horas de duración, expandiendo su presencia en regiones como Europa, Asia y Sudamérica.

A ello se suman factores como un menor consumo de combustible (20% menos en equipos de este modelo) y la capacidad de transportar carga en las bodegas inferiores, elementos que contribuyen sustancialmente a la rentabilidad de cada operación.

Tecnología e innovación detrás de cada despegue

Detrás de la modernización de su flota también existe una transformación tecnológica. A diferencia de los aviones tradicionales con estructura metálica, los 787 Dreamliner están fabricados mayoritariamente con fibra de carbono y materiales compuestos, volviéndolos mucho más ligeros y óptimos para levantar mayores pesos y recorrer largas distancias.

Uno de los elementos clave que componen a estos equipos son sus motores, fabricados bajo el sello de General Electric, mismos que pueden generar en su interior temperaturas que exceden los 1500 grados centígrados.

“Para darles una idea de su potencia, los motores del 787 tienen la capacidad de producir 34,500 kg de empuje. Es decir, si colocáramos el motor de forma vertical, sería capaz de levantar de 23 a 24 automóviles de tamaño mediano.” Explica David Nakamura, Director Senior de Ingeniería, Planeación y Servicios en Aeroméxico.

Los avanzados sistemas que rodean a este avión permiten a las aerolíneas conocer su estado de salud durante el vuelo. A través de cientos de sensores, los 787 evalúan de manera continua el funcionamiento de cada uno de sus componentes, transmitiendo estos datos en tiempo real a los equipos de mantenimiento, característica que se traduce en eficiencia, optimización y seguridad.

Seguridad y mantenimiento: el valor agregado de Aeroméxico

Para Aeroméxico la seguridad lo es todo. Es el valor que rige sus operaciones y la razón por la que se diseñan robustos programas de mantenimiento enfocados en la aeronavegabilidad de su flota.

Particularmente, los Dreamliners cuentan con un esquema conformado por más de 1200 actividades para inspeccionar y validar su configuración. Desde tareas que se ejecutan antes de cada vuelo, hasta inspecciones en su estructura, alas y motores que requieren más de 30 días al interior de un hangar.

Al respecto, David Nakamura, señala: “En nuestros servicios mayores a la flota Dreamliner, invertimos alrededor de 20 mil horas hombre. Llevamos a cabo revisiones detalladas, desarmamos la mayor parte del avión y ejecutamos pruebas funcionales para asegurar que todos los sistemas estén operando correctamente. En promedio, antes de llegar a este tipo de servicio, aplicamos alrededor de 32 horas hombre diarias a cada una de las aeronaves.”

Gracias al diseño avanzado y al uso extensivo de materiales compuestos, los costos de mantenimiento para equipos 787 son aproximadamente 30% menores que los de otros aviones.

Para la aerolínea del Caballero Águila los 787 se han consolidado como una plataforma estratégica para conectar a México con mercados cada vez más distantes, apostando por su tecnología y eficiencia para sostener una red internacional que continuará creciendo durante los próximos años.