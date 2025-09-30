9.30 es el café oficial del stand de Colombia en Fruit Attraction 2025

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS)

La marca 9.30 Take a Break!, reconocida entre las 500 empresas más sostenibles de Latinoamérica, será la encargada de llevar la experiencia del café al stand de Colombia durante este encuentro internacional que se celebrará desde hoy y hasta el 2 de octubre en IFEMA Madrid.

Durante los tres días de feria, los visitantes podrán disfrutar de una barra de café de especialidad, con degustaciones gratuitas que pondrán en valor la excelencia, trazabilidad y sostenibilidad del café colombiano.

El 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional del Café, 9.30 ofrecerá durante las jornadas varias catas de un café de alta calidad, exportado desde Colombia especialmente para este escaparate internacional.

Gracias a Procolombia que apostó por la marca 9.30 para llevar lo mejor del café de especialidad colombiano a Fruit Attraction, los visitantes nacionales y extranjeros podrán celebrar la auténtica cultura cafetera de Colombia, compartiendo la importancia económica, social y cultural de este producto insignia del país.

Con su participación en Fruit Attraction, 9.30 reafirma su propósito de transformar cada taza en una experiencia de sabor, origen y encuentro, acercando al público europeo lo mejor del café colombiano de especialidad.

Tras la apertura de su primera tienda en el centro comercial Plenilunio en diciembre de 2024, la compañía confirma su ambicioso proyecto: inaugura su segundo espacio el próximo 9 de octubre en el tradicional barrio de Salamanca en Madrid y anuncia la apertura de 40 locales en los próximos cinco años en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao y Sevilla, además de capitales intermedias como Valladolid, Burgos, Cádiz, Alicante o Salamanca. El modelo combinará tiendas propias y franquicias en ubicaciones estratégicas de gran visibilidad y en centros comerciales de alto tráfico.

España: puerta de entrada a Europa

La marca, reconocida entre las 500 empresas más sostenibles de Latinoamérica, busca conquistar al público español con la excelencia de sus granos y un concepto que va más allá de beber café: disfrutarlo, aprenderlo y compartirlo.

La elección de España responde a un doble objetivo: consolidar el posicionamiento de 9.30 Take a Break! en el mercado europeo y aprovechar el auge del café de especialidad en el país, que crece impulsado por consumidores cada vez más exigentes en materia de origen, sostenibilidad y experiencias diferenciales.

“España es la puerta de entrada natural de las marcas latinoamericanas en Europa. Y Madrid, con su diversidad y dinamismo, representa el lugar ideal para dar este primer paso. Queremos transformar la pausa del café en un momento de disfrute, conciencia y calidad”, explica Manuel Jiménez Ruiz, Country Manager de 9.30 España, ejecutivo con más de 15 años de experiencia en expansión internacional en firmas como Banco Falabella, American Express y Bankinter.