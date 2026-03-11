Aagesen anuncia que España apoyará el plan de la AIE de liberar reservas y aportará el equivalente a 12 días

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante un desayuno informativo de Europa Press, Hotel Rosewood Villa Magna, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este miércoles que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto la mayor liberación de reservas petrolíferas de su historia, en una cantidad que supera en más del doble los 182 millones de barriles que se liberaron durante la guerra de Ucrania, una propuesta que, según ha recalcado la ministra, va a recibir el apoyo de España.

Durante su intervención en 'Los Desayunos Informativos de Europa Press', Aagesen ha señalado que esta propuesta parte de manera voluntaria por los países de la AIE y ha explicado que la decisión se tiene que adoptar por unanimidad y que se hará en las próximas horas.

"Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, que sus tensiones son más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro", ha afirmado la vicepresidenta tercera.

Si la respuesta de todos los miembros del consejo de gobierno de la AIE es positiva, en el caso de España se liberarán alrededor de 12 días ó 12 días y medio de reservas, según ha precisado la vicepresidenta, que ha indicado que las reservas actuales equivalen a 92 días de suministro.

Aagesen ha asegurado que, aunque puede haber algún país que se oponga a la liberación de estas reservas, en el contexto actual, con los precios energéticos al alza por el conflicto en Oriente Próximo sería difícil que lo hicieran.