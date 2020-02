Abanca no ve "grandes oportunidades" de adquisiciones a "corto plazo" y solo entraría en EuroBic si controla el 75%

Publicado 04/02/2020 16:22:11 CET

Economía.- Abanca no ve "grandes oportunidades" de compras a "corto plazo" y sol

Encarga un estudio para "redefinir" la estrategia en Nueva Pescanova y considera al Dépor como una "empresa estratégica"

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha asegurado que no observa "grandes oportunidades que puedan surgir" para adquisiciones en "el corto plazo".

Así se ha pronunciado a preguntas sobre si persiste el interés en la integración de Liberbank, mientras ha asegurado que Abanca va a "analizar (...) todo lo que sean oportunidades de crecimiento", pero "eso no quiere decir que se vayan a llevar todas adelante", sino que se sopesarán en función de la oportunidad estratégica y los recursos propios que suponga.

Cuestionado sobre el banco portugués EuroBic, Escotet ha afirmado "tener interés" en participar en el accionariado, lo que le ha llevado a "preguntar sobre el proceso", pero defiende "no crecer por crecer". Eso sí, ha dejado claro que: "De no haber un mínimo del 75% de control nosotros no participaríamos".

"Lo que ha sido política de Abanca es que no participamos en ningún tipo de integración en la que no tengamos control", ha remarcado el responsable de la entidad financiera. Sostiene que deben tener una "mayoría calificada" en procesos de integración para que "se preserve" el modelo de negocio y corporativo de Abanca.

La empresaria Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y considerada la mujer más rica de África, anunció que tenía intención de vender su participación en EuroBic. Ha sido acusada en Angola por malversación y blanqueo de capitales en relación con sus actividades cuando presidió la petrolera estatal Sonangol.

MANTENER LA PARTICIPACIÓN EN COFINA

Abanca mira a Portugal como una de sus "prioridades estratégicas" para la consolidación de la entidad como un "banco ibérico", tras la reciente adquisición de Deutsche Bank en el país luso.

También en Portugal, Escotet ha mostrado su intención de mantener la participación con la que cuenta en la empresa mediática Cofina. Así, en una ampliación de capital --para la compra por parte de Cofina de Media Capital a Prisa-- se buscaría que esa proporción siga por debajo del 10%.

"REDEFINIR" LA ESTRATEGIA EN PESCANOVA

En otro orden de cosas, Escotet se ha referido a la situación de Nueva Pescanova y se ha mostrado partidario de "todo lo que sea necesario" para "hacer viable" a una empresa "estratégica" como esta.

Actualmente, cuenta con una participación cercana al 40% y se ha contratado un estudio a una consultora para "redefinir la ocasión estratégica del negocio" con el objetivo de hacer "viable" a la empresa con el resto de accionistas.

¿ERE EN CAIXA GERAL?

El consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, ha asegurado que están en el "proceso final" del proceso de integración del Banco Caixa Geral, que se producirá a mediados de marzo.

Preguntado sobre si esta integración implicará un ERE, Botas ha respondido que el "solapamiento" de redes "es pequeña", ya que Caixa Geral abre una oferta "atractiva" para llegar a Extremadura, Madrid y el sur.

A renglón seguido, indica que la transformación de la red de oficinas se hará "en función de las necesidades de los clientes" y "consensuada con los representantes" de los trabajadores.

EL DÉPOR COMO UNA "EMPRESA ESTRATÉGICA"

Asimismo, sobre la entrada de Abanca en el Dépor, Escotet identifica al equipo de fútbol como una "empresa estratégica" de Galicia que genera una actividad económica "de forma relevante", por lo que le da su apoyo al igual que a otras compañías que estaban "condenadas a la quiebra".

Sobre este extremo, considera destacable el volumen comercial y hostelero que genera el deportivismo, por lo que desde el punto de vista empresarial "no es distinto en absoluto".

Tras asegurar que "afortunadamente" se han "aminorado" los riesgos de descenso a 2ªB, señala que se trata de "preservar" la importancia del Deportivo.

"RECONSIDERAR" EL PROYECTO DEL TEATRO FRAGA

Cuestionado sobre el proyecto previsto por Abanca para convertir en un centro de educación financiera el Teatro Fraga, en Vigo, Escotet ha explicado que se contrató un estudio con un resultado que arroja una inversión "considerablemente superior" a la inicialmente estimada, lo que "ha puesto en duda la viabilidad" de la iniciativa.

Asegura que esto ha llevado a "reconsiderar" el proyecto por "haber pecado de ambiciosos", por lo que se está "revisando", aunque "no está en absoluto descartado", sino que se va a "redimensionar" para que sea "sostenible".