Se abre la 1ª convocatoria para la certificación de rutas e itinerarios culturales

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MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS)

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) abre la primera convocatoria para la presentación de propuestas destinadas a obtener la certificación de su Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos (PRICI), una iniciativa que busca reconocer la calidad de estas experiencias y fortalecer la cooperación cultural entre los territorios de la región. La convocatoria permanecerá abierta desde el próximo 1 de noviembre hasta el 31 de enero de 2027 en la página web de la OEI.

A través de esta primera convocatoria, la Organización busca impulsar un sistema de certificación concebido para identificar y reconocer rutas e itinerarios que conecten territorios, comunidades, bienes patrimoniales y saberes compartidos. El modelo, pionero en la región, se articula en torno a una metodología de evaluación específica y a un sello de calidad que permitirá distinguir aquellas iniciativas que acrediten los criterios establecidos en el Manual de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, validado durante la primera reunión del programa, celebrada en Huelva, España, el pasado 4 de junio.

“Esta iniciativa supone un avance en la construcción de un modelo y una metodología propios para Iberoamérica, adaptados a la diversidad cultural, territorial, política, social y económica de nuestros países”, ha reconocido Mariano Jabonero, secretario general de la OEI.

Un modelo de certificación propio para la región

En el marco del programa de la OEI, las rutas e itinerarios culturales se entienden como conjuntos estructurados de trayectos, caminos, espacios y recursos patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, y que tengan por objetivo favorecer la interacción, la colaboración y el intercambio cultural, social y económico a lo largo del tiempo y en un territorio compartido.

Estas iniciativas pueden apoyarse en recorridos físicos, como antiguas vías de comunicación o caminos históricos, o articularse en torno a una temática o un relato común que vincule diferentes lugares y comunidades. De este modo, el modelo permite reconocer experiencias de distinta escala y naturaleza, desde las impulsadas por comunidades locales hasta aquellas que conectan varios países.

Las propuestas deberán estructurarse en torno a, al menos, una de las dos dimensiones articuladoras del modelo: la territorial y la temática: la primera, que contempla rutas e itinerarios transnacionales o transfronterizos, y la segunda, que incluye rutas e itinerarios patrimoniales, centrados, entre otros, en la memoria histórica, las artes, la gastronomía, los oficios tradicionales o los espacios naturales.

El sello distinguirá las iniciativas que cumplan los criterios de calidad establecidos y ofrecerá un marco para fortalecer su gestión, su proyección y sus vínculos con otras experiencias de la región. Asimismo, con esta certificación, se busca contribuir al desarrollo del turismo cultural sostenible, a la diversificación de la oferta cultural y turística y a la dinamización de los territorios, incluidas las zonas rurales y las comunidades locales de toda Iberoamérica.

Un proceso de evaluación en varias fases

Una vez recibidas las candidaturas, el procedimiento continuará con la evaluación preliminar para comprobar la coherencia de las propuestas y el cumplimiento de los requisitos formales. El proceso incluirá también entrevistas con los actores implicados y la elaboración de informes técnicos con recomendaciones para las redes candidatas.

Tras una fase de ajustes y correcciones, la decisión final sobre la concesión de la certificación corresponderá al Comité de Gobierno del programa (COMRutas), y está prevista entre febrero y junio de 2028.

Las iniciativas certificadas deberán participar, además, en un proceso de seguimiento y evaluación periódica que permitirá valorar su actividad y la evolución de los indicadores asociados al modelo.

Formalizado en 2026, el Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos de la OEI (PRICI) es una apuesta institucional que busca establecer un modelo regional propio y consolidado en esta materia, con acciones en el ámbito académico y a través de la formación, la capacitación, el trabajo en red y la generación de alianzas de cooperación e integración regional. El programa cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), además del respaldo del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, agencia técnica del Programa de Rutas e itinerarios Culturales del Consejo de Europa.