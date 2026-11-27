V Premio Iberoamericano de Innovación Educativa - Cedida

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS)

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, lanza este viernes, 27 de noviembre, la quinta edición del Premio Iberoamericano de Innovación Educativa, una iniciativa que busca reconocer y dar visibilidad a experiencias que contribuyan a transformar la educación en Iberoamérica.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 1 de marzo de 2027 y está dirigida a instituciones educativas de todos los países de la región: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

En esta edición, el premio amplía su alcance con tres categorías: Centro Educativo Innovador, Biblioteca Escolar Innovadora y Centro de Formación Técnico Profesional Innovador, con el propósito de reconocer la diversidad de espacios y actores que impulsan procesos de transformación educativa.

El premio, además, busca distinguir experiencias que respondan a necesidades educativas identificadas y que contribuyan a mejorar los aprendizajes, la inclusión, la equidad o el funcionamiento de las instituciones, a través de resultados verificables y con posibilidades de continuidad o transferencia a otros contextos.

En este sentido, la innovación educativa se entiende desde una perspectiva amplia, que no se limita a la incorporación de tecnología, sino que contempla también nuevas metodologías pedagógicas, formas de organización y modelos de colaboración capaces de generar cambios significativos en las prácticas educativas.

Se valorarán especialmente aspectos como la pertinencia de las propuestas, su impacto educativo, la viabilidad de su implementación, la atención a la diversidad y la sostenibilidad de las experiencias. Finalmente, iniciativas que se destaquen por la transformación del entorno escolar y la comunidad educativa.

Premios

Cada una de las tres categorías contará con dos reconocimientos económicos: 6.000 euros para el primer lugar y 2.000 euros para el segundo. Asimismo, el jurado podrá otorgar menciones especiales a aquellas candidaturas que considere destacadas.

Otra de las novedades de esta edición será la celebración presencial del acto de premiación en la ciudad de Madrid, España, en junio de 2027. La fecha concreta se comunicará con la debida antelación a través de los canales institucionales de la OEI.

Las instituciones interesadas podrán presentar sus candidaturas mediante el formulario en línea habilitado para esta convocatoria, disponible durante el periodo de inscripción. Las postulaciones deberán ajustarse a los requisitos y criterios establecidos en las bases del premio.

Para resolver dudas o solicitar información adicional sobre el proceso, se ha habilitado el correo electrónico innovacion-ods@oei.int.