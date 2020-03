Las acciones de la brasileña IRB se desploman después de que Buffett niegue la inversión en la compañía

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de la empresa de seguros IRB se han desplomado un 35,2% tras el anuncio de la firma inversora de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, en el que negaba cualquier tipo de participación en la compañía brasileña.

"Las noticias son incorrectas. Berkshire Hathaway actualmente no es accionista de IRB, no ha sido nunca accionista de IRB y no tiene intención de ser accionista de IRB", ha declarado.

El periódico local 'O Estado de S. Paulo' publicó que la firma de Buffett tenía participaciones en IRB y que aumentaría su propiedad.

Tras la aclaración de Berkshire, las acciones de la empresa brasileña en el Bovespa han caído un 35,2%, hasta los 18,14 reales brasileños (3,5 euros).

Berkshire Hathaway participa en diferentes empresas aseguradoras, del sector energético, transporte, industria y servicios, además de cotizar en la Bolsa de Nueva York.