Las acciones de Televisa se disparan más de un 26% tras su acuerdo de fusión con Univisión

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma ver "con buenos ojos" la fusión

Las acciones del grupo de medios mexicano Televisa han incrementado su valor más de un 26% este miércoles tras el anuncio de su fusión con Univisión para consolidar el mayor grupo de medios de habla hispana del mundo.

En concreto, los valores de la firma azteca se han situado por encima de los 51 pesos mexicanos en la sesión del miércoles, frente a los 40,66 pesos del cierre del día anterior. En la apertura de sesión, los títulos de Televisa han escalado un 5,7% con respecto al cierre precedente, hasta los 43 pesos.

El acuerdo para la fusión establece que Univisión abonará a la mexicana Televisa 4.800 millones de dólares (algo más de 4.000 millones de euros) en la operación, de los cuales 3.000 millones de dólares (2.508 millones de euros) se desembolsarán en efectivo y la cantidad restante en acciones y otras contraprestaciones comerciales.

Tras la fusión, que se espera que concluya este año, Televisa mantendrá una participación del 45% en el grupo y seguirá conservando la propiedad de Izzi Telecom, Sky y otros negocios, así como las principales propiedades inmobiliarias vinculadas con las instalaciones de producción, los títulos de concesiones de transmisión y la infraestructura de transmisión en México.

La combinación de activos será financiada a través de una inversión de 1.000 millones de dólares (836 millones de euros) liderada por SoftBank y apoyada por Google y el banco The Raine Group. Asimismo, la operación contará con otros 2.100 millones de dólares (1.756 millones de euros) en compromisos de deuda coordinados por JP Morgan.

LÓPEZ OBRADOR VE "CON BUENOS OJOS" LA FUSIÓN.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado ver "con buenos ojos" la fusión de las dos empresas, ya que prevalece la inversión de los mexicanos.

"Según me informaron los nuevos directivos, el objetivo de esta fusión es ampliar la escala y los recursos para alcanzar mejores niveles de producción de contenidos que se utilizan en las plataformas digitales en esta sociedad, y por eso vemos con buenos la fusión, prevalece la inversión de mexicanos", ha señalado López Obrador durante su rueda de prensa matutina diaria conocida como 'La mañanera'.

No obstante, el mandatario azteca ha solicitado a los directivos de las compañías que "empeñaran su palabra" de que "no se permita la xenofobia, ni la discriminación, y en particular la que se respeta la dignidad de los mexicanos".

Por otra parte, López Obrador ha señalado que, de conformidad con las leyes fiscales de México, la operación supondrá un pago de varios miles de millones de pesos de impuestos a la Hacienda mexicana, aunque no ha detallado el monto exacto que el grupo deberá desembolsar al fisco.