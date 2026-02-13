La acerera brasileña Usiminas registra pérdidas de 470 millones de euros en 2025

Archivo - Un operario de la siderúrgica brasileña Usiminas. - USIMINAS - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La siderúrgica brasileña Usiminas ha obtenido unas pérdidas de 2.910 millones de reales (470 millones de euros) en 2025 frente al beneficio neto de tres millones de reales (480.000 euros) registrado en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas netas se situaron en 26.263 millones de reales (4.242 millones de euros), lo que supone un crecimiento del 2% en comparación con el mismo periodo del 2024.

Por productos, las ventas de acero aumentaron un 2%, hasta los 4,4 millones de toneladas en 2025, y las correspondientes a minería se incrementaron en un 14%, hasta los 9,6 millones de toneladas.

En el cuarto trimestre del año, Usiminas registró un beneficio neto de 129 millones de reales (20 millones de euros) frente a las pérdidas de 3.503 millones de reales (566 millones de euros) obtenidas en el mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas netas descendieron un 6%, hasta los 6.175 millones de reales (997 millones de euros).

Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado aumentó un 24% en 2025, hasta situarse en los 1.993 millones de reales (322 millones de euros), mientras que los costes registraron un alza del 17%, hasta los 6.944 millones de reales (1.122 millones de euros).

Las inversiones experimentaron un repunte del 10% en 2025, hasta ubicarse en los 1.191 millones de reales (192 millones de euros).