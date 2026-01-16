La acerera Ternium compra Tubos Argentinos por 20 millones de euros

Archivo - Aceros de Ternium. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ternium, la mayor productora de acero plano de América Latina, ha comprado el 100% de la empresa Tubos Argentinos por un total de 24,4 millones de dólares (20 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En concreto, la operación se ha dirigido a la compra de 44,15 millones de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un dólar de valor nominal cada una de ellas y con derecho a un voto por título.

A partir de esta transacción, el órgano de administración de Tubos Argentinos quedará integrado por José Esteban de la Boca como director titular y presidente; Renato Cattallini, Santiago Lesser y Darío Roberto Traverso ocuparán los cargos de directores titulares, y Fernando C. Moreno e Ignacio Mantilla serán directores suplentes.

En relación a los créditos y deudas entre ambas compañías, Ternium Argentina contaba con un crédito por provisión de bienes con Tubos Argentinos por la suma de 984.800 dólares (847.512 millones de euros).

Turbos Argentinos es un centro de servicios dedicado a la fabricación de tubos estructurales y de conducción, defensas viales y perfiles para paneles solares. Cuenta con unas ventas cercanas a las 42.000 toneladas anuales y sus plantas industriales se sitúan en las localidades de El Talar, Buenos Aires y en la provincia de San Luis.