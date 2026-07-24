Acerinox gana 77 millones en el primer semestre y deja atrás las pérdidas de hace un año

Archivo - Detalle del logo de Acerinox en el edificio de su sede en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Acerinox obtuvo un beneficio neto de 77 millones de euros en el primer semestre del año, frente a las pérdidas de 18 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la continuada solidez del negocio en Estados Unidos y el cambio de tendencia registrado en el mercado europeo, informó la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del fabricante de acero ascendió a 271 millones de euros en el periodo de enero a junio, un 27% superior al del mismo periodo de 2025.

La producción de acería durante los primeros seis meses de 2026 ascendió a 1,03 millones de toneladas, un 2% más respecto al primer semestre de 2025), mientras que la facturación se situó en 2.966 millones de euros (-3%) por el mix de productos.

Durante el semestre, el flujo de caja operativo del grupo fue de 43 millones de euros, marcado por el incremento del capital circulante de explotación por valor de 146 millones de euros, debido a la mayor actividad e incremento de los precios de las materias primas.

Asimismo, las inversiones de Acerinox ascendieron a 148 millones de euros y el grupo situó su deuda financiera neta en los 1.361 millones de euros al cierre de junio.