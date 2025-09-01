La actividad económica de Chile se desacelera y crece un 1,8% en julio

Archivo - Bandera de Chile. - MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de Chile registró un alza del 1,8% en el mes de julio, una cifra que confirma la desaceleración de la economía del país debido a la menor producción minera.

Según los datos divulgados este lunes por el Banco Central de Chile, la actividad económica chilena aumentó un 1% respecto al mes precedente y un 2,3% interanual.

El resultado se explica por el crecimiento de los servicios, que experimentaron un alza del 2,6%, y del comercio, que creció un 6,6% en el mes de julio.

Dentro de los servicios, que aumentaron un 2,6% interanual, los servicios empresariales y personales, debido a los servicios de salud, son los ámbitos que espolearon el resultado de la actividad económica.

La entidad destaca el incremento interanual de la actividad comercial del 6,6%, en especial por el comercio mayorista. Este segmento fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipo, alimentos y vestuario.

Por su parte, el comercio minorista registró incrementos de ventas en almacenes de comestibles, grandes tiendas y a través de plataformas de venta 'online'.

En el otro lado de la balanza se encuentra la menor producción minera, que sufrió un recorte del 3,3% en el séptimo mes del ejercicio.