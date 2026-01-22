Adif levanta las restricciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona, excepto en seis puntos

Archivo - Trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha levantado este jueves los límites de velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, menos en seis puntos kilométricos, donde se circulará temporalmente a 230 kilómetros por hora, según han informado este jueves a Europa Press en fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias.

Los puntos kilométricos donde se circulará a 230 kilómetros por hora como tope se sitúan en la vía 1, en los puntos kilométricos 27,160; 138,600 y 170,950, y en la vía 2, en los puntos kilométricos 50,880; 143,760 y 283,830.

En el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantiene limitada la velocidad en cuatro puntos de la red a 160 kilómetros por hora y, en otros puntos kilométricos "muy concretos", a 200 kilómetros por hora.

Este miércoles, Adif redujo la velocidad a 160 kilómetros por hora en la aguja de Vilarrubia de Santiago (Toledo) y en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro.

Asimismo, limitó a 200 km/h la velocidad en un tramo de 700 metros del kilómetro 222 de la vía 2 entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas, mientras que también aplicó restricciones en el kilómetro 384 de la vía 2 en el entorno de Chiva-Bifurcación Xátiva.

Las mismas fuentes han indicado que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.