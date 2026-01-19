Aeroméxico aterriza en el 2026 con récords y novedades

Archivo - Avión de Aeromexico - AEROMEXICO - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aeroméxico inició el 2026 por todo lo alto, pues de acuerdo con el On-Time Performance Review 2025 de la consultora CIRIUM, la compañía obtuvo por segundo año consecutivo el título de la aerolínea global más puntual del mundo.

En 2025 la línea aérea operó cerca de 200 mil vuelos, de los cuales el 90.02% fueron completados de acuerdo a itinerario, transportando a más de 24.5 millones de pasajeros.

Es con estos extraordinarios resultados que la aerolínea comienza el 2026, un año que estará acompañado de proyectos de expansión, innovación en el servicio y mejoras en la conectividad, con miras a recibir a viajeros de todo el mundo durante la celebración del Mundial.

Tan solo en la Ciudad de México (una de las sedes oficiales de la FIFA World Cup 2026) se espera la llegada de más de 5.5 millones de turistas, por lo que, para garantizar una conectividad ágil y eficiente para todos los aficionados, Aeroméxico fortalecerá sus operaciones hacia las diferentes sedes mundialistas en Estados Unidos y Canadá, incluyendo Toronto, Vancouver, Miami, Filadelfia, Seattle, Boston, Dallas, Houston, Los Ángeles y San Francisco, así como Guadalajara y Monterrey a nivel doméstico.

LA EXPANSIÓN CONTINÚA

Este año la aerolínea buscará fortalecer su presencia en el Viejo Continente con la reanudación de operaciones directas entre la Ciudad de México y Barcelona, a partir del 28 de marzo 2026 y hasta el 9 de enero de 2027.

La capital del mediterráneo se convertirá en el segundo destino de la línea aérea en territorio español, donde actualmente opera vuelos diarios hacia Madrid desde la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Adicional, como parte de esta estrategia se incorporará un nuevo servicio de temporada entre la ciudad de París y el Aeropuerto Internacional de Monterrey, a partir del 13 de abril y hasta el 23 de octubre.

Con ello la compañía sumará un total de 6 destinos y 9 rutas hacia Europa, fortaleciendo el intercambio cultural, de negocios y turismo entre ambas regiones.

NOVEDADES A BORDO

Aeroméxico busca distinguirse frente a otras aerolíneas mediante el servicio y la experiencia a bordo que brinda a sus pasajeros.

Con base en ello, la aerolínea inicia el 2026 con una renovada vajilla a bordo, inspirada en los colores y texturas del México contemporáneo.

Esta nueva línea de dining busca reflejar modernidad, estilo único e innovación, valores que distinguen a la marca Aeroméxico. La renovada colección se encuentra disponible para pasajeros volando en cabina Premier One, a bordo de equipos 787 Dreamliner y está conformada por los siguientes elementos.

La propuesta de vajilla está conformada por piezas diseñadas cuidadosamente para celebrar los colores, las formas y la riqueza de la identidad cultural de México. En complemento, la cristalería presenta una selección de artículos inspirados en el legado artesanal mexicano, destacando un nuevo Tequila Glass elaborado con vidrio soplado y cerámica de Jalisco, que logra una fusión armónica entre el diseño contemporáneo y la herencia cultural.

Por su parte, la mantelería, desarrollada en colaboración con la marca Josh Horsfall, incorpora tonalidades neutras que elevan la experiencia gastronómica a bordo de Premier One. Finalmente, los artículos para Espacio Premier conforman una propuesta pensada para enriquecer el entretiempo de los alimentos, creando una atmósfera de modernidad y calidez que acompaña cada momento de la experiencia.

Con su reciente incorporación a la Bolsa de Nueva York (NYSE) y su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Aeroméxico sobrevuela uno de sus mejores momentos, con miras a hacer de este 2026 la continuación de una etapa extraordinaria.