Archivo - Avión de Aeromexico. - AEROMEXICO - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS)

Aeroméxico presentó una nueva opción de stopover que permitirá a sus pasajeros nacionales e internacionales con conexión en la Ciudad de México extender su escala por más de 24 horas y hasta siete días antes de continuar hacia su destino final.

La iniciativa busca aprovechar la conectividad de la capital mexicana para facilitar que más viajeros incorporen una estancia en la ciudad dentro de su itinerario, al tiempo que contribuye a impulsar la actividad turística en uno de los principales puntos de entrada al país.

El lanzamiento ocurre en un contexto de creciente interés turístico por la Ciudad de México. Durante la pasada Copa del Mundo, la capital recibió a más de cuatro millones de viajeros, una afluencia que permitió ampliar la exposición internacional de su oferta cultural, gastronómica, histórica y de entretenimiento, abriendo la puerta para que más visitantes descubran su riqueza y exploren otros destinos alrededor del país.

Con este nuevo producto, los clientes de Aeroméxico podrán hacer un stopover en la capital, siempre y cuando sus itinerarios incluyan alguna conexión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Su disponibilidad está incluida en cualquiera de las familias tarifarias que maneja la aerolínea, desde su servicio completo conocido como Premier One, hasta las tarifas light, básica y clásica.

El lanzamiento e implementación de este producto le permitirá a Aeroméxico fortalecer la conectividad en la Ciudad de México, tanto a través del AIFA, como del AICM. Este último, consolidado como su principal centro de operaciones, desde donde diariamente concentra más de 500 vuelos a diferentes ciudades de México y el mundo.

Con ello los viajeros provenientes de regiones como Europa, Asia o Sudamérica tendrán acceso a una nueva alternativa para expandir su itinerario de viaje. Por ejemplo: un pasajero que vuela desde Madrid a Los Cabos, puede realizar un stopover en Ciudad de México antes de continuar a su destino final o en su viaje de regreso.

Ante esta nueva iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México implementará próximamente una serie de beneficios, experiencias y propuestas para enriquecer el viaje de los visitantes, incentivando el desarrollo turístico de la capital.

De esta manera, Aeroméxico busca convertir la conectividad de Ciudad de México en una oportunidad para ampliar su propuesta de valor, y al mismo tiempo, favorecer que una mayor proporción de los viajeros en conexión permanezca y conozca la capital del país.