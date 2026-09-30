Aeroméxico eleva su apuesta por el Caribe

Cartel de la compañía Aeroméxico. - Cedida

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS)

Durante 2025, 35 millones de turistas extranjeros eligieron al Caribe como su destino vacacional, consolidándolo como uno de los polos turísticos más importantes del mundo.

Ya sea por su amplia oferta de playas paradisiacas, gastronomía o singular hospitalidad caribeña, las tendencias globales posicionan al Caribe como una de las regiones con mayor desempeño turístico, impulsado en gran medida por la fuerte demanda de viajeros provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá.

Ante este escenario, aerolíneas como Aeroméxico han fortalecido sus estrategias de expansión y modelos de negocio para incrementar la conectividad aérea hacia las principales ciudades caribeñas, brindando accesos más ágiles y eficientes a uno de los mercados que se perfilan como uno de los de mayor dinamismo para los próximos años.

De esta manera, y con miras a atender la demanda de viajeros en la temporada de Semana Santa 2027, la aerolínea del Caballero Águila iniciará a partir de marzo la operación directa de vuelos hacia Nassau, en Las Bahamas y Montego Bay en Jamaica, desde la Ciudad de México.

La apertura de estas rutas representa un paso más en su estrategia de expansión internacional, marcando un hito relevante para la compañía al ser la primera y única aerolínea que conectará a México con estos dos emblemáticos paraísos.

Con ello, Aeroméxico fortalecerá su presencia en el Caribe, donde actualmente opera vuelos directos hacia La Habana, Cuba; así como a Santo Domingo y Punta Cana en la República Dominicana.

Además de ampliar las opciones de viaje, estas nuevas rutas facilitarán la conectividad para los pasajeros provenientes de Europa y Asia que utilizan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como punto de conexión, permitiéndoles acceder al Caribe mediante itinerarios mejor coordinados, y un servicio homologado.

La apuesta por esta región también responde a la importancia estratégica que representa para la industria aérea, pues de acuerdo con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, en varios destinos de esta región más del 90% de los visitantes llega por vía aérea, lo que convierte al Caribe en un mercado dinámico y atractivo para el sector.

En un contexto donde el turismo internacional está registrando un crecimiento sostenido, es de suma importancia seguir fortaleciendo la conectividad para promover la creación de nuevos lazos comerciales e impulsar el intercambio turístico, sector que al día de hoy aporta cerca del 10% del Producto Interno Bruto a nivel global.