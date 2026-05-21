Aeroméxico eleva el concepto de espera, con sus nuevos Salones Premier

Salones Premier - CEDIDA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La experiencia que ofrecen las aerolíneas a sus pasajeros ya no solo está en el aire, ocurre desde antes de volar con la implementación del modelo de negocio conocido como salas VIP aeroportuarias, un segmento que en los últimos años se ha convertido en una de las principales apuestas de diferenciación dentro de la industria aérea.

Actualmente, este mercado atraviesa por una fuerte etapa de expansión, consecuencia de la creciente demanda de pasajeros a nivel internacional y por una nueva generación de viajeros que buscan experiencias premium.

Tal es el caso de Aeroméxico, que recientemente presentó sus renovados Salones Premier Nacional e Internacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su principal centro de operaciones.

A diferencia de otras salas VIP, los Salones Premier de Aeroméxico buscan transmitir en cada cliente una experiencia de hospitalidad premium inspirada en uno de los refranes más populares de México: el famoso “mi casa es tu casa”.

Estos nuevos espacios combinan factores como hospitalidad, confort y diseño, bajo un entorno que se inspira en los colores y texturas del México Contemporáneo. La oferta de servicios y amenidades que ofrecen estos nuevos salones incluye lo siguiente:

Zona gastronómica

Con dos modalidades: buffet y menú a la carta. Incluye una variada oferta de alimentos para todo tipo de paladares, con platillos que realzan la cocina mexicana a través del toque gourmet de Les Croissants.

Zona de descanso

Ideal para relajarse antes de despegar. Con mobiliario que ha sido diseñado para incrementar el confort de los pasajeros.

Zona para trabajar

Un espacio para aquellos correos que no pueden esperar. Esta zona cuenta con conectividad WiFi y modernas cabinas privadas para realizar llamadas y videoconferencias.

El Salón Premier Nacional permite atender a un total de 187 personas, mientras que el Internacional permite un aforo para más 200 pasajeros, este último cuenta con un mezanine que sirve como sede de “La mesa del chef” un novedoso concepto rotativo creado por Aeroméxico, en el que se incluyen platillos exclusivos preparados por chefs de talla internacional.

La reapertura de estos salones ocurre en un contexto estratégico para la industria aérea en México, la cual se prepara para fortalecer sus servicios ante el incremento de viajeros internacionales y de negocios que llegarán durante el verano de 2026.

De acuerdo con cifras oficiales, la Ciudad de México recibirá a más de 5.5 millones de visitantes, como efecto colateral de uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Los nuevos Salones Premier de Aeroméxico fueron diseñados bajo el sello de la firma de arquitectura global Gensler, quienes definen a estos remodelados espacios como un oasis para el descanso y la relajación.

Estas remodelaciones forman parte de un ambicioso proyecto emprendido por Aeroméxico desde 2024, el cual se enfoca en fortalecer la experiencia premium que ofrece a sus clientes, fortaleciendo así su competitividad en el mercado.