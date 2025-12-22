Archivo - Aeroméxico incorpora nuevos destinos a su red mediante códigos compartidos - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Desde inicios de la década de los 90 es muy común escuchar en la industria de la aviación el término “códigos compartidos”, una modalidad estratégica que implementan las aerolíneas para acercar a sus pasajeros hacia destinos donde aún no tienen presencia, comercializando vuelos operados por otras compañías aliadas.

Aeroméxico, por ejemplo, mantiene códigos compartidos con 14 aerolíneas socias, a través de los cuales puede conectar a sus clientes con múltiples destinos como Alemania, Portugal, China, Vietnam, Indonesia, entre otros, convirtiendo los vuelos de conexión en una experiencia mucho más ágil y sencilla.

Es con este mismo objetivo, que la compañía anunció la implementación de nuevos códigos compartidos con Scandinavian Airlines (SAS) y la expansión de su alianza comercial con Air France y KLM, ajustes que entraron en vigor a partir de este mes de diciembre, otorgando a los viajeros mexicanos nuevas oportunidades para llegar a más ciudades del viejo continente.

Mediante los servicios de Air France y KLM, Aeroméxico podrá transportar a sus pasajeros hacia una red extendida de países en Europa, tales como Armenia, República Checa, Finlandia, Polonia y Turquía, realizando conexiones en los aeropuertos de París (CDG) y Ámsterdam (AMS).

Mientras que, a través de su nueva alianza con SAS, la compañía buscará facilitar la conectividad entre México, Noruega, Dinamarca y Suecia, acercando a los turistas mexicanos a ciudades como Oslo, Copenhague y Estocolmo, a través de los aeropuertos de Ámsterdam, Londres, Madrid, París y Roma.

De igual manera, los pasajeros escandinavos podrán disfrutar de la amplia red de rutas operada por Aeroméxico, para llegar fácilmente a destinos como Guadalajara, Monterrey, Cancún y Ciudad de México, a través de puntos de conexión como San Francisco, Boston, Newark, Seattle, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Toronto.

La implementación de acuerdos de código compartido mejora la experiencia de viaje al hacerla más simple y fluida. Entre sus principales ventajas destacan la posibilidad de viajar con un único billete que reúne tramos operados por distintas aerolíneas, realizar un solo proceso de check-in, y documentar el equipaje desde el origen hasta el destino final.

Además, el pasajero puede acumular puntos en los programas de fidelización de las aerolíneas participantes y, en determinados casos, acceder a beneficios como SkyPriority por su condición de aerolíneas asociadas a SkyTeam, así como a la red de salas VIP cuando corresponda. Todo ello se traduce en mayor comodidad y agilidad, especialmente en viajes internacionales, gracias a itinerarios coordinados que facilitan las conexiones y reducen fricciones entre aeropuertos.