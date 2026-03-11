Aeroméxico lanza su nueva aplicación para gestionar viajes y que ya supera los 3,5 millones de descargas

Aeroméxico lanza su nueva aplicación - Aeroméxico

CIUDAD DE MÉXICO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La digitalización continúa transformando el sector turístico y la forma en que los viajeros organizan sus desplazamientos. Las redes sociales y, especialmente, los dispositivos móviles se han consolidado como herramientas clave para planificar viajes, no solo por la conectividad que ofrecen, sino también por las facilidades que aportan para hacerlo de manera más eficiente e inmediata.

Según un análisis elaborado por la empresa alemana Statista, durante el primer trimestre de 2025 el 45% de las reservas de viaje se realizaron a través de teléfonos móviles, un dato que evidencia el creciente peso de la experiencia digital dentro del ecosistema global de viajes y turismo.

Ante esta tendencia, diferentes compañías del sector han reforzado su apuesta por el desarrollo de aplicaciones móviles destinadas a mejorar la experiencia del cliente, incorporando herramientas que potencian la personalización y la rapidez en la gestión de los desplazamientos.

En este contexto, la aerolínea Aeroméxico ha lanzado la versión más reciente de su aplicación móvil, concebida como un asistente virtual que acompaña al pasajero en cada etapa del viaje y le permite realizar ajustes en su itinerario a través de una interfaz más intuitiva.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de sincronizar el pase de abordar con dispositivos inteligentes como relojes ‘smartwatch’, facilitando el acceso a la información del vuelo desde distintos dispositivos.

La aplicación también incorpora un apartado específico para consultar el estatus del programa de fidelización Aeroméxico Rewards, revisar los beneficios asociados y utilizar puntos acumulados para adquirir vuelos.

Asimismo, los usuarios pueden gestionar complementos de viaje desde la propia plataforma, como añadir equipaje extra, mejorar el asiento o contratar servicios adicionales vinculados a su reserva.

Otra de las funciones disponibles es la reserva y gestión de vuelos a nivel mundial mediante una experiencia de compra optimizada, junto con opciones de personalización del viaje, como la selección anticipada de menú para pasajeros que viajan en las clases Premier o Premier One a través de la modalidad Meal Preselect.

La ‘app’ también integra un sistema de ‘check-in’ digital que permite completar el proceso en dos pasos, reduciendo tiempos de espera en los aeropuertos, así como una herramienta para escanear y almacenar documentos de viaje, como el pasaporte, con el objetivo de agilizar los procesos de embarque.

La nueva aplicación de Aeroméxico ha sido diseñada bajo el concepto de concentrar todos los servicios del viaje en una única plataforma, con el objetivo de ofrecer una experiencia más ágil, autónoma y eficiente para los pasajeros.

Actualmente, la herramienta supera los 3,5 millones de descargas en dispositivos Android e iOS, consolidándose como uno de los principales canales digitales de la compañía para interactuar con sus clientes sin renunciar al enfoque de hospitalidad que caracteriza a la aerolínea.