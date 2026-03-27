Aeroméxico recupera la ruta Barcelona-Ciudad de México hasta el 10 de enero de 2027

Acto institucional con motivo de la recuperación de la ruta Barcelona-Ciudad de México - AEROMÉXICO

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aeroméxico ha retomado este viernes la ruta que conecta a Barcelona y Ciudad de México, que cuenta con seis frecuencias semanales y que estará operativa, en esta etapa, hasta el próximo 10 de enero de 2027.

La recuperación de esta conexión se ha formalizado en un acto celebrado en el Aeropuerto de Barcelona, que ha contado con el apoyo del Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA) --integrado por Aena, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Barcelona--, informa la compañía en un comunicado.

Esta ruta convierte a Barcelona en el segundo destino de Aeroméxico en España después de Madrid, y será operada con aeronaves Boeing 787 Dreamliner, un modelo que la empresa destaca por su "eficiencia" y su capacidad para ofrecer servicios 'premier' y conexión WiFi de alta velocidad.

El vicepresidente senior de ventas globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, ha destacado el "tan esperando regreso de este vuelo que unirá Barcelona y Ciudad de México, dos destinos que tienen una amplia riqueza cultural y turística que ofrece".

Por su parte, el director general de Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, ha asegurado que este enlace directo entre Barcelona y Ciudad de México supone "un paso estratégico para reforzar la conectividad intercontinental del aeropuerto" y que responde a una demanda real, tanto empresarial como turística.