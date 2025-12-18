Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA) y la CCBE sellan una alianza estratégica

Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA) y la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) sellan una alianza estratégica - Cedida

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA) y la Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE) han formalizado un acuerdo de colaboración para fortalecer las relaciones entre ambos países, fomentar el intercambio de conocimientos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las empresas vinculadas a ambas instituciones.

Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE, y Mariano Rodríguez, presidente de AEVEA, han rubricado este acuerdo gracias al cual, ambas entidades trabajarán mano a mano en fomentar la cooperación y el desarrollo en el ámbito empresarial y comercial entre Brasil y España.

Durante la reunión, los directivos de AEVEA y CCBE coincidieron en destacar la relevancia de esta alianza en un momento de fuerte dinamismo económico y de creciente internacionalización del sector eventos.

Este acuerdo formaliza un marco de colaboración que permitirá organizar eventos, seminarios y talleres que promuevan la cooperación entre empresas de ambos países, así como el intercambio de conocimientos, experiencias y recursos entre ambas instituciones.

Además, ofrece una estrecha colaboración en el desarrollo de estudios y análisis de mercado que permitirán la profesionalización de los empresarios de eventos. A la par, se define como un gran punto de intercambio de información y buenas prácticas para los asociados de ambas entidades.

Mariano Rodríguez, presidente de AEVEA, asegura que “para AEVEA, este acuerdo representa un paso decisivo en nuestra vocación de ampliar horizontes y establecer alianzas que aporten valor real a nuestras agencias. Brasil es un mercado clave y un socio para España, y trabajar junto a la CCBE nos permitirá conectar mejor a nuestras empresas, compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades de crecimiento. Esta colaboración no solo refuerza nuestra apuesta por la internacionalización, sino que también afianza la profesionalización del sector a través del acceso a nuevas redes, nuevos datos y nuevas perspectivas. Estamos convencidos de que este camino conjunto beneficiará de manera directa a nuestros asociados y fortalecerá el ecosistema empresarial de ambos países”.

Por su parte, Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE, ha destacado que “la firma de este convenio refuerza nuestro compromiso con el impulso del sector de los eventos como motor empresarial. Esta colaboración permitirá generar nuevas oportunidades profesionales, fortalecer redes comerciales y promover iniciativas que den mayor visibilidad y proyección internacional a las comunidades empresariales de Brasil y España”.