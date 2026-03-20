Air Europa acompaña a Shakira en los conciertos de su residencia europea en Madrid los días 25, 26 y 27 de septiembre

Shakira cartel Air Europa - Air Europa

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Air Europa se suma al esperado regreso a España de Skakira dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La aerolínea patrocina la histórica residencia europea en Madrid de tres conciertos que protagonizará la internacional artista colombiana. Producidos por Live Nation España, tendrán lugar los próximos 25, 26 y 27 de septiembre en el Estadio Shakira, un recinto temporal construido especialmente para la ocasión dentro del innovador espacio Iberdrola Music, con capacidad para más de 50.000 seguidores.

Ésta será la primera vez que la ganadora de varios premios Grammy y Latin Grammy actúe en el país después de ocho años, cuando lo hizo dentro del exitoso El Dorado World Tour. En esta ocasión, llegará tras una gira que ya es la más taquillera de la historia realizada por un músico hispano y que sigue expandiéndose por América. Este año, aterrizará en España con un formato inmersivo que va más allá de los propios conciertos, y que incluye la organización en la capital de diferentes actividades seleccionadas por Shakira bajo el nombre Es Latina: desde exposiciones hasta charlas, talleres, sesiones de cine, gastronomía y experiencias culturales compartidas.

Además, desde el anuncio de la residencia europea y hasta su celebración, Air Europa llevará a cabo una serie de acciones promocionales que se comunicarán tanto en los perfiles sociales de la compañía como a bordo de sus aviones.

Con esta colaboración, Air Europa continúa reforzando su apuesta por la música como expresión de los lazos culturales que conectan a las personas en todo el mundo, especialmente entre Europa y Latinoamérica. Las entradas estarán disponibles en preventa el próximo 24 de marzo para todas las personas registradas en la web www.shakira.com, el 25 de marzo en SMusic y el 26 de marzo en Live Nation.