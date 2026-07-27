Air Europa aterriza en Barranquilla y refuerza su crecimiento en Colombia

Boeing 787 Dreamliner - CEDIDA

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Air Europa continúa reforzando su red de largo radio en América con la incorporación de Barranquilla a su mapa de destinos. Desde el próximo 18 de diciembre, la aerolínea operará tres frecuencias semanales de forma regular entre Madrid y la dinámica localidad caribeña, ampliando de esta forma su presencia en Colombia, donde ya cuenta con vuelos directos diarios a Bogotá y Medellín.

Esta nueva ruta refuerza el plan de expansión de la compañía, que prevé iniciar también su actividad en El Salvador a finales de año. El crecimiento de este 2026 incluye además la nueva operativa que, desde el pasado junio, enlaza la capital española con Oviedo, Sevilla, Ginebra y Johannesburgo.

Los vuelos desde Madrid despegarán todos los lunes, viernes y domingos a las 15:25 para aterrizar en Barranquilla a las 19:35 (hora local), mientras que los servicios en sentido opuesto partirán los mismos días a las 21:35, con llegada a Madrid a las 12:40 del día siguiente. Gracias a esta nueva conexión, los pasajeros podrán beneficiarse de todas las ventajas que ofrece el hub estratégico de Air Europa en Madrid-Barajas, desde donde podrán enlazar cómodamente con numerosos destinos, tanto en España como en el resto de Europa y África.

La nueva operativa supondrá realizar más de 300 vuelos al año y pondrá a disposición de los viajeros más de 92.000 plazas anuales. Air Europa prevé transportar a cerca de 75.000 pasajeros durante los primeros doce meses de servicio, alcanzando una ocupación media superior al 80%. Esto refleja el potencial de crecimiento de esta nueva propuesta, así como la creciente demanda existente entre ambos mercados.

La ruta será operada con la flota Boeing 787 Dreamliner de Air Europa, uno de los modelos más avanzados y eficientes del mundo, que ofrece una experiencia de vuelo diferencial gracias a su mayor confort, amplitud y eficiencia medioambiental. Asimismo, los pasajeros podrán disfrutar de las mejoras incorporadas dentro del plan de excelencia Air Europa ON, que incluye nuevas propuestas a bordo, una atención más personalizada y un refuerzo integral de los servicios al cliente. Los viajeros de clase Business contarán, asimismo, con prestaciones exclusivas, desde nuevos amenities a una renovada carta de bebidas, que refuerzan una de las señas de identidad de la compañía.

La incorporación de Barranquilla se suma a la sólida apuesta de Air Europa por Colombia, un mercado estratégico en el que opera desde hace una década con vuelos a Bogotá y desde 2019 con conexiones a Medellín. Actualmente, la aerolínea mantiene una frecuencia diaria tanto con la capital colombiana como con Medellín. Desde el inicio de sus operaciones hacia ambos destinos y hasta junio de este año, Air Europa ha transportado a Bogotá y Medellín casi 2,5 millones de pasajeros, registrando medias de ocupación que alcanzan el 90%.

Barranquilla se ha consolidado como uno de los principales motores económicos y logísticos del Caribe colombiano. Su dinamismo empresarial, su estratégica ubicación geográfica y su creciente atractivo turístico la convierten en un enclave de referencia para el intercambio comercial y cultural entre Colombia y Europa.