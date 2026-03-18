Air Europa se convierte en la primera aerolínea europea con la certificación de seguridad Seven Star PLUS

Archivo - Avión de Air Europa. - AIR EUROPA - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha sido reconocida por el medio especializado AirlineRatings.com con la calificación Seven Star PLUS. Es la primera vez que una compañía europea recibe esta prestigiosa certificación, que identifica a las aerolíneas que demuestran los máximos estándares de seguridad en su cabina. El galardón confirma la consistencia y eficacia de las medidas que se adoptan en todos los vuelos para proporcionar al pasajero un servicio de calidad y fiabilidad inigualables.

Para recibir esta valoración, Airline Ratings lleva a cabo una rigurosa auditoría de seguridad que exige a las aerolíneas demostrar un grado de excelencia constante en 70 aspectos que se analizan de forma anónima a lo largo de seis vuelos consecutivos, tanto de corto como de largo radio. De esta manera, se evalúan diferentes prácticas operativas, incluyendo desde las demostraciones de seguridad que lleva a cabo el personal de cabina antes del despegue, hasta el comportamiento de la tripulación, la supervisión del cumplimiento normativo por parte de los pasajeros o la gestión de turbulencias.

La calificación de seguridad Seven Star PLUS es un reflejo del más alto nivel de excelencia operativa y procedimental, y exige a las compañías aéreas que demuestren unos estándares uniformes sea cual sea el tipo de aeronave y la duración del vuelo.

“Lograr la calificación Seven Star PLUS es un hito que pone de relieve la sólida cultura de seguridad de Air Europa y la excepcional dedicación de nuestro equipo. Reafirma nuestro compromiso de brindar la experiencia más segura y fiable a nuestros pasajeros”, señala José Salazar, director de Seguridad y Control de la Conformidad de Air Europa.

“Nos complace reconocer a Air Europa con nuestra calificación de seguridad Seven Star PLUS. Su historial sin accidentes se ve reforzado por una exitosa auditoría de seguridad a bordo, lo que ofrece a los pasajeros la tranquilidad de que la seguridad se prioriza y verifica constantemente”, explica Sharon Petersen, CEO de AirlineRatings.com.

Por su parte, Josh Wood, responsable de Seguridad y Calidad de Servicio de AirlineRatings.com y encargado de realizar la auditoría, añade que la tripulación de cabina de Air Europa demostró un nivel excepcional de profesionalidad en su enfoque de la seguridad. A lo largo de los seis vuelos evaluados, la tripulación garantizó de forma constante que todas las tareas de seguridad se realizaran en el momento adecuado y conforme a los procedimientos establecidos

Este reconocimiento llega en el mismo año en que la aerolínea celebra su 40 aniversario. A lo largo de estas cuatro décadas, la compañía ha demostrado un historial de seguridad impecable. Asimismo, continúa reforzando sus procedimientos y recursos para hacer del vuelo una experiencia libre de incidentes y riesgos.