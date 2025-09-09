Air Europa duplica las frecuencias para volar a Santo Domingo (República Dominicana) en Navidad

Archivo - Economía/Transportes.- Air Europa inaugura este lunes su nueva ruta entre Madrid y Estambul (Turquía) - AIR EUROPA - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Air Europa duplicará sus frecuencias a Santo Domingo (República Dominicana) hasta las dos al día para la próxima temporada de Navidad, entre el 18 de diciembre y el 31 de enero de 2026, aumentando en un 87% la oferta de plazas, llegando a los casi 27.000 asientos.

Así, a las actuales conexiones se sumará un vuelo diario entre Madrid y la capital dominicana a las 11.30 horas y desde Santo Domingo hacia España a las 17.30 horas.

Los vuelos a este destino se realizan a bordo de aviones Boeing 787, el modelo más avanzado de su categoría y del que Air Europa ha añadido tres este año.

Además de a Santo Domingo, en República Dominicana Air Europa vuela a Punta Cana con cinco frecuencias semanales y a Santiago de los Caballeros, con dos.