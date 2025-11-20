Air Europa nombra a Richard Clark nuevo CEO para liderar su expansión internacional

MADRID, 20 Nov (EUROPA PRESS)

Air Europa anuncia el nombramiento de Richard Clark como nuevo Consejero Delegado, reforzando su compromiso con la excelencia operativa y el crecimiento internacional.

Con una sólida trayectoria en la compañía, el hasta ahora director general, ha desempeñado un papel clave en la transformación y desarrollo de Air Europa. Desde su incorporación en 1987, ha liderado áreas estratégicas y proyectos de gran relevancia, reforzando la posición del hub de Madrid Barajas como puente entre Europa y América y consolidando la aerolínea como referente en la conectividad internacional.

El profundo conocimiento que Clark maneja del negocio, junto con una visión estratégica y una reconocida capacidad de gestión y negociación, le han convertido en una figura destacada dentro de la industria.

"Asumir este cargo es, para mí, mucho más que una responsabilidad: es un honor y una oportunidad para seguir construyendo el futuro de Air Europa. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la propiedad de la aerolínea por la confianza que, una vez más, me ha brindado. Afronto este reto con la misma ilusión que el primer día, convencido de que, con el esfuerzo y talento de toda nuestra plantilla, lograremos que Air Europa siga creciendo y consolidándose como una aerolínea de referencia internacional", ha apuntado el nuevo CEO de Air Europa.

El objetivo, ha añadido Clark, “es fortalecer el hub de Madrid como puente entre continentes y avanzar de la mano de nuestros socios estratégicos para ofrecer a nuestros clientes una experiencia única, sostenible y de calidad. Este es un proyecto compartido, y estoy seguro de que, unidos, alcanzaremos nuevas metas”.

La configuración del nuevo Consejo de Administración se comunicará en los próximos días por los canales oficiales de la compañía.