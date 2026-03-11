Air Europa vuela a Chile en código compartido con SKY Airline - Air Europa

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Air Europa refuerza su presencia en Latinoamérica gracias al nuevo acuerdo de código compartido con SKY Airline, que le permite volar a Santiago de Chile desde Lima y sumar nuevos destinos domésticos en Perú.

Con la firma del nuevo acuerdo comercial, Air Europa incorpora Chile a su red en el continente americano, consolidando su posición como una de las principales opciones para conectar Europa con Latinoamérica y fortaleciendo su alcance a lo largo de la costa del Pacífico Sur.

Desde el pasado 1 de marzo, los clientes de Air Europa pueden volar entre Lima y la capital chilena a bordo de SKY Airline. Asimismo, el acuerdo incluye la operación en código compartido en otras cinco rutas regionales desde Lima hacia destinos clave del país andino: Cuzco, Arequipa, Iquitos, Trujillo y Tarapoto.

La colaboración entre ambas aerolíneas contempla, además, una futura ampliación, sujeta a las autorizaciones correspondientes. De este modo, Air Europa prevé incorporar en breve nuevos destinos a los que volar en código compartido desde Santiago de Chile, entre los que figuran Salvador de Bahía y São Paulo, en Brasil, así como Montevideo, en Uruguay, y Buenos Aires, en Argentina.

En la actualidad, Air Europa cuenta con cerca de un centenar de acuerdos de código compartido con otras líneas aéreas, lo que le permite operar bajo este formato más de 170 rutas, la mitad de ellas en América. Gracias a ello, los pasajeros disfrutan de importantes ventajas, como la posibilidad de facturar el equipaje hasta su destino final, evitando tener que realizar trámites intermedios y garantizando una experiencia más cómoda, o el acceso de los clientes Business a las salas VIP de los diferentes aeropuertos. Como parte de su compromiso para mejorar la experiencia a bordo, Air Europa trabaja con todas las compañías para garantizar que el usuario pueda obtener en la web de la aerolínea su tarjeta de embarque hasta el aeropuerto de destino, simplificando así el proceso y optimizando su viaje.