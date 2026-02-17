Alexis Apablaza-Campos analiza la integración de la IA en los medios y la formación en audiencias digitales

Alexis Apablaza-Campos en Europa Press - Propia

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a transformar el periodismo en múltiples dimensiones, desde la generación de contenidos hasta la interacción con las audiencias.

Así lo ha señalado el académico e investigador de la Escuela de Periodismo del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello (Chile), Alexis Apablaza-Campos, en una entrevista para Europa Press. Ha indicado que su estancia en la Universidad de Navarra tenía como objetivo “conversar con académicos e investigadores españoles, dar clases y un seminario con académicos”.

APLICACIONES DE LA IA EN MEDIOS

Apablaza-Campos ha explicado que la IA generativa se utiliza actualmente para producir textos, audios, vídeos e imágenes en medios de comunicación. “Sabemos que las herramientas de IA generativa pueden generar textos, audios, vídeos e imágenes, y todo eso son áreas que utiliza el periodismo”, ha indicado.

Ha precisado que, antes de la expansión de ChatGPT y otras herramientas, los medios ya empleaban sistemas automatizados para transcripciones, crónicas deportivas, seguimiento de precios o informes sobre eventos como sismos. La evolución hacia la IA generativa ha acelerado la integración de estas herramientas en la producción de contenido, especialmente en tareas repetitivas o de gran volumen.

El investigador ha detallado siete casos principales de uso detectados en distintos medios: generación automática de contenido, chatbots personalizados, transcripciones de entrevistas, text-to-speech, resúmenes automáticos, presentadores virtuales y asistencia integrada de SEO dentro de los sistemas de gestión de contenidos. Ha indicado que “estos modelos permiten optimizar procesos y mejorar la interacción con la audiencia sin que el periodista tenga que salir de su entorno de trabajo”.

ÉTICA Y VERIFICACIÓN

Apablaza-Campos ha señalado que el uso de la IA requiere establecer límites éticos y mantener la verificación humana. “El País, por ejemplo, tiene VERAI, un asistente que responde solo con el contenido verificado del medio. La respuesta ya trae la verificación humana”, ha indicado.

Ha subrayado que existen riesgos vinculados a la precarización laboral y al reemplazo de redactores por sistemas automatizados. Ha indicado que, en estos casos, la IA funciona como un complemento de la estructura económica y de los procesos de los medios, pero que su uso sin supervisión facilita la detección por parte de los usuarios y genera cuestionamientos sobre la autoría de los contenidos.

FORMACIÓN EN AUDIENCIAS DIGITALES

Apablaza-Campos ha presentado el Máster en Audiencias Digitales que desarrollará la Universidad Andrés Bello junto a Arizona State University. Este programa será 100% online y permitirá doble titulación, integrando aspectos de SEO, inteligencia artificial y consultoría digital. “Estamos trabajando en la construcción online del curso, para que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en casos reales, desde medios de comunicación hasta marcas o fundaciones”, ha explicado.

Ha añadido que la formación busca desarrollar capacidades para interpretar métricas de audiencia y analizar hábitos de consumo y fidelidad de los lectores. Ha señalado que la IA permite medir el compromiso, identificar patrones de abandono y optimizar estrategias de comunicación en entornos digitales, con el objetivo de alinear contenidos y objetivos de los medios con las necesidades de las audiencias.

INTERPRETACIÓN DE AUDIENCIAS Y MÉTRICAS

El académico ha indicado que comprender a las audiencias va más allá de seguir tendencias o aplicar SEO. “No todos los medios entienden bien a las audiencias; algunos solo buscan la tendencia del momento, mientras que otros analizan datos de suscriptores y engagement para ajustar sus contenidos y estrategias”, ha explicado.

Ha añadido que las métricas y la analítica deben enfocarse en los objetivos del medio, diferenciando entre tráfico, difusión y fidelidad de los lectores, y adaptando las estrategias según los distintos tipos de audiencia, desde lectores de medios deportivos hasta usuarios de medios financieros.

DESAFÍOS FUTUROS

Apablaza-Campos ha indicado que los avances de la IA plantean escenarios nuevos en la producción de contenidos, derechos de imagen y detección de deepfakes. Ha añadido que, mientras las nuevas generaciones tienden a usar IA en múltiples ámbitos, generaciones mayores la emplean principalmente en contextos profesionales.

Sobre el futuro, ha señalado que la IA podría aumentar la calidad de los contenidos audiovisuales, generar problemas en la detección de información manipulada y requerir una mayor definición de los roles humanos frente a las herramientas automatizadas. Ha indicado que el periodismo debe poner la labor humana por delante, integrando la IA como herramienta de asistencia, para definir claramente qué corresponde a la producción humana y qué puede realizar la tecnología.