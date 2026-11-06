Amadeus gana 1.082 millones hasta septiembre, un 0,6% menos, y mantiene sus previsiones

Archivo - Fachada de la sede de Amadeus en el edificio Herre, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amadeus registró un beneficio neto de 1.081,6 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior, limitado por el impacto del conflicto en Oriente Próximo, según ha informado este viernes la compañía a la CNMV.

Además, los ingresos de la compañía tecnológica alcanzaron los 5.075,7 millones de euros, un 3,7% más que el año previo y un 5,2% más en cambios constantes, impulsados principalmente por sus divisiones de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea (+6,3%) y Hoteles y Otras Soluciones (+7,2%).

Mientras, el beneficio de explotación se incrementó un 2,1%, hasta alcanzar los 1.450 millones de euros, con una deuda financiera neta de 2.536,7 millones de euros, 1,0 veces el Ebitda de los últimos doce meses.

Pese a la situación geopolítica en Oriente Medio, Amadeus ha destacado los buenos resultados obtenidos en el tercer trimestre, que contribuyeron a mantener un crecimiento y una rentabilidad sólidos en los nueve primeros meses del año. En este caso, el beneficio creció un 5,7% entre julio y septiembre, hasta los 381,4 millones de euros.

De cara al último trimestre, el consejero de la cotizada, Luis Maroto, ha señalado que afronta la recta final del año en línea con sus previsiones para 2026, aunque "probablemente" se sitúe en la arte baja del rango previsto, debido al impacto de la situación actual en Oriente Próximo.

La previsión pasa por un crecimiento de los ingresos de un dígito alto (a tipos de cambio constante) y un alza del beneficio por acción diluido ajustado de dos dígitos bajos, junto con un flujo de caja libre de entre 1.350 y 1.450 millones de euros.